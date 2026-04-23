Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

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México
/ 23 abril 2026
    Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
    Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos. ESPECIAL

En operativo federal, autoridades arrestaron a 10 integrantes del grupo ‘Gente del Guano’, que pertenece a una facción del Cártel del Pacífico

Elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el poblado la Cebadilla, municipio de Tamazula en Durango a 10 integrantes del grupo delictivo “Gente del Guano”, del cual es líder Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo”, Guzmán.

El grupo pertenece a una facción del Cártel del Pacífico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apunta-sheinbaum-que-hubo-una-falla-del-gobierno-de-chihuahua-por-caso-de-agentes-de-la-cia-MB20213807

Dentro de los detenidos se encuentran: Abel “N”, mano derecha y persona de mayor confianza de “El Guano”, Eber Israel “N”, operador financiero y logístico de “El Guano” encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Etzair Lugo “N”, jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del “Mayo” Zambada.

Los uniformados aseguraron una ametralladora minimi calibre 5.56 mm, 10 armas largas de diferentes calibres, un arma corta, artefactos explosivos y diversos cargadores y cartuchos.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), señal que, de conformidad con el Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos, la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El gabinete de seguridad refrendó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México.

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