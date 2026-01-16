$!Reportan fallas en X este 16 de enero; problemas afectan app y sitio web

De acuerdo con los testimonios compartidos en otras redes sociales, algunos equipos dejaron de conectarse a X pese a los intentos realizados desde computadoras y teléfonos móviles, lo que generó múltiples quejas por interrupciones en el servicio.

La mañana de este viernes 16 de enero, usuarios de redes sociales como Facebook e Instagram reportaron fallas en la plataforma X , anteriormente conocida como Twitter, al intentar utilizar distintas funciones del servicio. Los reportes señalaron dificultades tanto para acceder a la aplicación como para navegar en el sitio web desde diferentes dispositivos.

USUARIOS REPORTAN CAÍDA DE X DURANTE LA MAÑANA DE VIERNES 16 DE ENERO

Según datos del sitio especializado Downdetector, los reportes de fallas comenzaron a incrementarse alrededor de las 8:50 de la mañana. La plataforma, que monitorea el estado de servicios digitales a partir de reportes de usuarios, registró un pico de notificaciones relacionadas con el funcionamiento de X en ese horario.

La información disponible indica que la mayoría de los problemas se concentraron en el uso de la aplicación móvil, aunque también se presentaron afectaciones en el acceso a través del navegador web y en la visualización del contenido.

PRINCIPALES AFECTACIONES DETECTADAS

Los datos recabados por Downdetector muestran que el 60 por ciento de los usuarios que realizaron un reporte señalaron problemas directamente en la aplicación de X. Por otro lado, el 34 por ciento indicó fallas en el sitio web, mientras que el 6 por ciento reportó inconvenientes relacionados con el feed o la carga de publicaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de las fallas ni el alcance total de la interrupción del servicio. Tampoco se ha precisado si los problemas se presentaron de manera generalizada o de forma intermitente en distintas regiones.