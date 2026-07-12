Dinosaurio descubierto en Coahuila es nombrado en honor a paleontólogo de la UNAM

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    Dinosaurio descubierto en Coahuila es nombrado en honor a paleontólogo de la UNAM
    La UNAM celebró que este es un reconocimiento a su trayectoria científica y al trabajo pionero de la Universidad Nacional en el estudio de estos animales. UNAM

El dinosaurio carnívoro “Xenovenator espinosai” lleva a partir de este año el nombre del paleontólogo Luis Espinosa Arrubarrena

CDMX.- El dinosaurio carnívoro “Xenovenator espinosai”, descubierto en el estado de Coahuila, lleva a partir de este año el nombre del paleontólogo Luis Espinosa Arrubarrena, quien se desempeña como jefe del Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios celebró que este es un reconocimiento a su trayectoria científica y al trabajo pionero de la Universidad Nacional en el estudio de estos animales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/xenovenator-la-verdadera-historia-del-cazador-de-cabeza-dura-que-emergio-en-coahuila-con-ayuda-de-la-tecnologia-HN19144672

”He trabajado con mucho interés, y agradezco la distinción la cual, en realidad, es un reconocimiento a la UNAM porque ha estudiado y dado a conocer esto que el pueblo de Coahuila tiene como uno de sus grandes orgullos”, dijo Espinosa Arrubarrena en entrevista con la universidad.

DINOSAURIO DE 70 MILLONES DE AÑOS

El “Xenovenator espinosai” es perteneciente a la primera especie de troodóntido reportada en México y forma parte de un grupo de dinosaurios carnívoros y con plumas, es decir, cercanos a las aves, que hasta ahora solo se habían encontrado en Asia, Europa y en otros sitios de Norteamérica.

$!El “Xenovenator espinosai” pertenece a la primera especie de troodóntido reportada en México.
El “Xenovenator espinosai” pertenece a la primera especie de troodóntido reportada en México. UNAM

Esta especie vivió en el periodo Cretácico, casi al final de la Era Mesozoica, hace aproximadamente 70 millones de años, unos cuatro o cinco millones de años antes de la caída del meteorito en la actual Península de Yucatán que provocó la extinción de los dinosaurios.

De acuerdo con la UNAM, el animal medía de 60 a 70 centímetros de altura, con aproximadamente tres metros de longitud. Además, tenía dientes pequeños y puntiagudos que le servían para atrapar su alimento a base de reptiles y peces, por lo que habitaba planicies costeras atravesadas por ríos y mares someros.

CRETÁCICO TARDÍO, LA ERA DE LOS DINOSAURIOS

Esta descripción se efectuó a partir de un cráneo, en el cual se localizó una profundidad ósea más grande que en otros de su género, es decir, era más grueso.

Con base en eso, se permitió aproximarse a algunos hábitos que pudo tener, como dar topes con fines territoriales, en la época de celo en el caso de los machos, o para defenderse de otros grupos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/presenta-el-mude-nueva-especie-de-dinosaurio-carnivoro-descubierta-en-coahuila-DD18930175

La UNAM explicó que la mayoría de afloramientos de dinosaurios en México proviene del Cretácico Tardío y que se ubican en aproximadamente 10 entidades, sobre todo del norte, en especial Coahuila.

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