¿Roncas por la noche? ¡Cuidado!... puedes tener esta enfermedad crónica y potencialmente grave

Especialistas en trastornos del sueño señalan que este padecimiento ocurre cuando las vías respiratorias se bloquean parcialmente durante el descanso, provocando interrupciones momentáneas en la respiración. Estas pausas pueden repetirse decenas o incluso cientos de veces durante la noche sin que la persona lo note.

Para muchas personas, los ronquidos son vistos como una simple molestia nocturna o incluso como motivo de bromas familiares. Sin embargo, detrás de ese sonido repetitivo mientras se duerme podría esconderse una enfermedad silenciosa y potencialmente peligrosa: la apnea obstructiva del sueño .

“El ronquido fuerte y constante es una de las señales más comunes de alerta”, explican médicos especialistas, quienes advierten que muchas personas viven durante años con el problema sin recibir diagnóstico ni tratamiento oportuno.

QUÉ ES LA APNEA DEL SUEÑO Y POR QUÉ PUEDE SER PELIGROSA

La apnea del sueño es considerada una enfermedad crónica porque afecta directamente la calidad del descanso y puede generar consecuencias progresivas en el organismo. Cuando el cerebro detecta la falta de oxígeno, despierta brevemente al cuerpo para recuperar la respiración, aunque la persona no siempre recuerda esos despertares.

Esa interrupción constante impide alcanzar un sueño profundo y reparador. Como resultado, quienes padecen esta condición suelen despertar cansados, con dolor de cabeza, irritabilidad o somnolencia durante el día.

Los especialistas también relacionan esta enfermedad con problemas cardiovasculares. Estudios médicos han encontrado vínculos entre la apnea y padecimientos como hipertensión, arritmias, infartos y accidentes cerebrovasculares. “La falta repetida de oxígeno genera estrés en el cuerpo y aumenta el riesgo de complicaciones serias”, señalan expertos en medicina respiratoria.

LAS SEÑALES QUE MUCHAS PERSONAS IGNORAN

Aunque el ronquido es el síntoma más conocido, existen otras señales que suelen pasar desapercibidas. Entre ellas destacan los despertares repentinos con sensación de ahogo, la resequedad en la boca al despertar y el cansancio extremo incluso después de dormir varias horas.

También es común que las personas con apnea del sueño presenten dificultades de concentración, cambios de humor y pérdida de memoria a corto plazo. En algunos casos, familiares o parejas son quienes detectan las pausas respiratorias mientras la persona duerme.

· Ronquidos intensos y frecuentes

· Pausas respiratorias durante el sueño

· Somnolencia excesiva en el día

· Dolores de cabeza matutinos

· Despertares con sensación de asfixia

· Fatiga constante

El sobrepeso, el consumo de alcohol antes de dormir y el tabaquismo son algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar este trastorno respiratorio.

UNA ENFERMEDAD MÁS COMÚN DE LO QUE PARECE

Especialistas estiman que millones de personas viven con apnea obstructiva del sueño sin saberlo. En muchos casos, el diagnóstico tarda años debido a que los síntomas suelen confundirse con estrés, agotamiento o malos hábitos de descanso.

“La gente normaliza sentirse cansada todo el tiempo y no imagina que podría tratarse de un problema respiratorio”, comentan expertos en salud del sueño. Esa falta de atención provoca que muchos pacientes lleguen al diagnóstico cuando ya presentan afectaciones cardiovasculares o metabólicas.

Actualmente, los estudios de sueño permiten detectar con precisión las alteraciones respiratorias durante la noche y determinar la gravedad del padecimiento. Dependiendo del caso, los tratamientos pueden incluir cambios de hábitos, dispositivos respiratorios o terapias especializadas.