SAT advierte sobre multas por no presentar la Declaración Anual a tiempo: esto es lo que pagarías
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El SAT recordó que no presentar la Declaración Anual 2025 puede generar multas, recargos y actualizaciones que incrementan la deuda fiscal de contribuyentes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó el llamado a las personas físicas para cumplir con la Declaración Anual 2025 antes del 30 de abril. La autoridad señaló que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, recargos y actualizaciones que incrementan el monto de la deuda.
El proceso puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial del SAT, para lo cual es necesario contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña o e.firma, así como datos bancarios en caso de solicitar devoluciones.
CUÁNTO PODRÍAS PAGAR DE MULTA POR NO PRESENTAR TU DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT
De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas obligadas que no presenten su declaración en tiempo pueden ser acreedoras a multas que van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.
En caso de que el contribuyente no cumpla incluso después de recibir un requerimiento formal por parte de la autoridad fiscal, la sanción puede incrementarse hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración no presentada. Esto implica que, si existen varios ejercicios o declaraciones pendientes, el monto total puede aumentar de forma considerable.
Además de las multas, el SAT está facultado para exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, junto con recargos y actualizaciones, lo que puede agravar la situación financiera del contribuyente.
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT?
No todas las personas físicas están obligadas a presentar la Declaración Anual, sin embargo, sí deben hacerlo quienes hayan obtenido ingresos bajo ciertos esquemas durante el ejercicio fiscal 2025.
Entre los principales casos se encuentran:
- Personas con ingresos por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos anuales
- Quienes trabajaron para más de un empleador o dejaron de laborar antes de diciembre
- Contribuyentes con ingresos adicionales distintos al salario
- Personas que perciben ingresos del extranjero o de empleadores sin retención de ISR
-Profesionistas independientes
- Personas con actividades empresariales, incluidas plataformas digitales
- Quienes obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles
- Personas con ganancias por venta de bienes, intereses o dividendos
Estos criterios buscan garantizar que todos los ingresos sean reportados correctamente y cumplan con lo establecido en la legislación fiscal vigente.
OPCIONES PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT
El SAT informó que la Declaración Anual puede presentarse completamente en línea a través de su portal, disponible las 24 horas durante todo el mes de abril, lo que permite a los contribuyentes cumplir sin necesidad de desplazarse.
Para quienes prefieren atención presencial, la autoridad dispone de 169 oficinas en el país que brindan servicio de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas. En estos casos, es obligatorio agendar una cita previa para ser atendido.
BENEFICIOS POR PRESENTAR TU DECLARACIÓN ANUAL A TIEMPO
Además de evitar sanciones, presentar la Declaración Anual dentro del plazo permite a los contribuyentes acceder a posibles devoluciones de saldo a favor, en caso de haber pagado impuestos en exceso durante el año fiscal.
El cumplimiento oportuno también contribuye a mantener en orden la situación fiscal, lo cual es relevante para diversos trámites financieros, solicitudes de crédito o procesos administrativos que requieren historial fiscal actualizado.