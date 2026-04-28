$!SAT advierte sobre multas por no presentar la Declaración Anual a tiempo: esto es lo que pagarías

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó el llamado a las personas físicas para cumplir con la Declaración Anual 2025 antes del 30 de abril. La autoridad señaló que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, recargos y actualizaciones que incrementan el monto de la deuda.

El proceso puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial del SAT, para lo cual es necesario contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña o e.firma, así como datos bancarios en caso de solicitar devoluciones.

CUÁNTO PODRÍAS PAGAR DE MULTA POR NO PRESENTAR TU DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas obligadas que no presenten su declaración en tiempo pueden ser acreedoras a multas que van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.

En caso de que el contribuyente no cumpla incluso después de recibir un requerimiento formal por parte de la autoridad fiscal, la sanción puede incrementarse hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración no presentada. Esto implica que, si existen varios ejercicios o declaraciones pendientes, el monto total puede aumentar de forma considerable.

Además de las multas, el SAT está facultado para exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, junto con recargos y actualizaciones, lo que puede agravar la situación financiera del contribuyente.