¿Cuándo es el Buen Fin 2026? Conoce las fechas oficiales y cómo comprar seguro

Ya hay fechas oficiales para El Buen Fin 2026 y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras, adelantar regalos navideños o aprovechar descuentos en productos y servicios. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa, la edición de este año comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre de 2026. Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar durante uno de los periodos comerciales más importantes del año en México.

¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ EL BUEN FIN 2026? Una de las principales novedades del Buen Fin 2026 es precisamente su duración. En esta edición, el programa se extenderá durante cinco días, por lo que los consumidores tendrán un periodo más amplio para encontrar ofertas. El calendario contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre, aunque las promociones del Buen Fin concluirán el 17 de noviembre. Para quienes planean realizar compras importantes, contar con varios días puede facilitar la comparación entre establecimientos y ayudar a identificar las condiciones de cada promoción antes de pagar. ¿CÓMO SABER SI UNA TIENDA PARTICIPA OFICIALMENTE? Los consumidores podrán verificar si un establecimiento forma parte del Buen Fin 2026 mediante un código QR incluido en su publicidad. Al escanearlo, será posible consultar la información del comercio registrado. Si participa oficialmente, el código llevará a una página correspondiente a la edición 2026, donde podrán aparecer datos como el nombre, descripción y domicilio del establecimiento. En caso de que el negocio no esté incorporado al programa, la consulta señalará que no participa oficialmente. Por ello, antes de realizar una compra durante el Buen Fin 2026, revisar el registro del establecimiento puede ser una forma adicional de confirmar que realmente forma parte del programa.

PRINCIPALES MODALIDADES DE FRAUDES DURANTE EL BUEN FIN 2026 Entre las modalidades más comunes destacan: - Phishing o suplantación de identidad: mensajes falsos por correo electrónico, SMS o redes sociales que simulan ser de tiendas o instituciones bancarias. Suelen solicitar la confirmación de compras o la activación de promociones; al interactuar, el usuario puede proporcionar información personal o instalar software malicioso. - Sitios de comercio electrónico falsos: páginas con apariencia similar a portales oficiales, pero con direcciones web alteradas. En estos casos, los compradores realizan pagos sin recibir los productos. - Ofertas engañosas en redes sociales: publicaciones con precios anormalmente bajos o promociones que requieren depósitos anticipados. - Fraude relacionado con paquetería o envíos: mensajes que notifican sobre paquetes o procesos de aduana inexistentes y redirigen a sitios falsos para obtener datos bancarios o instalar malware - Robo de datos mediante redes Wi-Fi públicas: conexiones sin protección que pueden permitir la intercepción de contraseñas o información bancaria. DONDE DENUNCIA CASOS DE FRAUDE O ESTAFA DURANTE EL BUEN FIN 2025 En situaciones de posible fraude, la Profeco indicó que se puede contactar a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx. Si el proveedor se encuentra fuera del país, se podrá consultar la plataforma econsumer.gov para dar seguimiento al caso. Si el reclamo no es resuelto, los consumidores pueden solicitar apoyo a Profeco a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, y fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas. También se ofrecen asesorías a través del portal telefonodelconsumidor.gob.mx, del correo asesoria@profeco.gob.mx, o por redes sociales en @Profeco, @AtencionProfeco y la página de Facebook Profeco Oficial. La Procuraduría Federal del Consumidor (Pofeco) recomendó conservar capturas de pantalla y toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo comprobantes de pago, confirmaciones y mensajes del proveedor. Además, recordó que las empresas que comercializan productos o servicios por internet deben garantizar los mismos derechos que se aplican en establecimientos físicos.

¿CÓMO PROTEGER MIS DATOS BANCARIOS AL COMPRAR EN EL BUEN FIN? Para proteger tus datos bancarios durante esta temporada, puedes seguir estos consejos clave: Cuidado con los mensajes falsos: Las organizaciones financieras nunca solicitarán información personal y confidencial a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Si recibes alguna solicitud de este tipo, no respondas y comunícate con tu banco para reportar la situación. Verifica la URL: Al ingresar al sitio web de tu banco, asegúrate de que la dirección en el navegador coincida exactamente con la página que deseas visitar. Evita ingresar información si la URL parece sospechosa. Usa tu propia conexión a Internet: Evita conectarte a Internet a través de redes wifi públicas al realizar operaciones bancarias para prevenir riesgos de interceptación del tráfico por ciberdelincuentes. Cambia constantemente tus contraseñas: Actualiza regularmente tus contraseñas financieras y guárdalas en un lugar seguro. Asegúrate de que contengan una combinación de letras, números y signos para aumentar su complejidad. Activa las notificaciones de tu banco: Solicita notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto para informarte en tiempo real sobre compras hechas con tus tarjetas de crédito o débito. Si identificas alguna transacción no reconocida, contacta inmediatamente a tu banco. Utiliza el CVV dinámico en cada compra en línea: Emplea un número aleatorio de 3 dígitos (CVV dinámico) en cada compra online para evitar exponer el código de seguridad de tu tarjeta física. Cumple con la geolocalización requerida desde marzo de 2021: Asegúrate de permitir la geolocalización de tus dispositivos móviles, ya que, según la regulación oficial desde marzo de 2021, es necesario para acciones de prevención contra fraudes.

IMPORTANCIA DE PROTEGER TUS DATOS CUANDO COMRAS EN LÍNEA Proteger tus datos bancarios en línea es esencial en la era digital. Cada transacción, compra o movimiento financiero realizado en la web implica compartir información confidencial. La seguridad de tus datos no solo resguarda tu patrimonio, sino que también garantiza tu privacidad y previene posibles fraudes. La creciente sofisticación de los ciberdelincuentes destaca la importancia de prácticas seguras: desde evitar compartir contraseñas hasta verificar la autenticidad de los sitios web. La responsabilidad recae en cada usuario para mantener la integridad de sus datos, contribuyendo así a un entorno online más seguro y confiable. Siguiendo estos consejos, puedes reducir significativamente el riesgo de ser víctima de fraudes durante El Buen Fin 2026 y disfrutar de las ofertas de manera segura.