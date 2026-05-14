SAT puede embargar bienes y cuentas por no responder estas notificaciones

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    SAT puede embargar bienes y cuentas por no responder estas notificaciones
    El SAT puede iniciar embargos contra contribuyentes que no respondan a un crédito fiscal dentro del plazo legal. Foto: La Silla Rota
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Conoce qué significa esta notificación, cuánto tiempo tienes para actuar y qué bienes podrían ser asegurados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció los mecanismos de recuperación de adeudos fiscales en México. Cuando una persona recibe una notificación de crédito fiscal y no responde dentro del tiempo establecido, la autoridad puede iniciar procedimientos legales que incluyen el embargo de cuentas, vehículos, propiedades y otros bienes.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del propio SAT, el proceso no es opcional ni informal. Una vez emitida la notificación, comienzan a correr plazos legales que pueden derivar en acciones de cobro forzoso.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estas-son-las-razones-por-las-que-el-sat-puede-congelar-tu-cuenta-en-2026-EA20469368

¿Qué significa recibir un crédito fiscal del SAT?

Un crédito fiscal es una deuda reconocida oficialmente por la autoridad tributaria. Esto puede ocurrir por impuestos no pagados, diferencias detectadas en declaraciones o incumplimientos fiscales.

En términos prácticos, recibir esta notificación implica:

- Que existe un adeudo vigente con el Gobierno federal

- Que inicia un plazo legal para responder

- Que el SAT puede proceder legalmente si no hay acción del contribuyente

¿Cuánto tiempo tienes para responder?

El momento más importante ocurre justo después de recibir la notificación. Desde ese instante, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para:

1. Pagar la deuda

2. Garantizar el adeudo

3. Solicitar una aclaración

4. Impugnar el crédito fiscal

Si ninguna de estas acciones se realiza dentro del plazo, el SAT puede iniciar el llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, una etapa que abre la puerta al embargo de bienes.

¿Qué significa garantizar el adeudo?

Aunque muchas personas creen que deben pagar inmediatamente, la ley también permite “garantizar” la deuda mientras se resuelve el caso.

Opciones para garantizar el crédito fiscal

El contribuyente puede respaldar el adeudo mediante:

- Fianzas

- Hipotecas

- Prendas

- Otros mecanismos aceptados por el SAT

Garantizar el adeudo permite detener temporalmente el proceso de embargo y da tiempo para negociar, aclarar o defender legalmente la situación.

$!Un crédito fiscal es una deuda reconocida oficialmente por la autoridad tributaria.
Un crédito fiscal es una deuda reconocida oficialmente por la autoridad tributaria. Foto: IA

¿Qué pasa si no pagas ni respondes?

Si el plazo vence sin respuesta, el SAT emite un documento conocido como mandamiento de ejecución. Con este instrumento, personal autorizado puede acudir al domicilio del contribuyente o al lugar donde se encuentren sus bienes.

En ese momento solicitarán comprobantes de pago y, si no se acredita la liquidación del adeudo, el embargo puede ejecutarse de manera inmediata.

Bienes que puede embargar el SAT

El embargo puede incluir:

- Propiedades

- Vehículos

- Cuentas bancarias

- Bienes de valor

Dependiendo del caso, los bienes pueden quedar bajo resguardo del contribuyente o ser trasladados a almacenes autorizados.

¿Qué ocurre después del embargo?

Una vez asegurados los bienes, peritos especializados determinan su valor comercial. Posteriormente, el SAT puede organizar un remate público para venderlos y recuperar el monto adeudado.

¿Y si el remate no cubre la deuda?

Este es uno de los puntos menos conocidos. Si el dinero obtenido no alcanza para liquidar el adeudo fiscal:

- La deuda no desaparece

- El SAT puede emitir nuevos requerimientos

- Existe posibilidad de ampliar el embargo

- El procedimiento continuará hasta cubrir el total pendiente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-advierte-sobre-multas-por-no-presentar-la-declaracion-anual-a-tiempo-esto-es-lo-que-pagarias-OD20326293

Cómo evitar problemas con el SAT

Especialistas fiscales coinciden en que lo más importante es no ignorar las notificaciones oficiales. Actuar dentro del plazo legal puede evitar procesos más graves y costosos.

Responder rápidamente, buscar asesoría fiscal y revisar el estado de las obligaciones tributarias puede marcar la diferencia entre resolver un adeudo o enfrentar un procedimiento de embargo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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