Se adelanta el Invierno en México... Frentes Fríos, Masas de Aire Ártico y La Niña provocarán intensas heladas con nieve, lluvias y granizo

El Frente Frío 13 , acompañado de una masa de aire ártico , se convirtió en el responsable directo del actual descenso térmico. Sin embargo, el panorama se agrava con la presencia del fenómeno de La Niña , que altera los patrones oceánicos y atmosféricos del Pacífico, intensificando el frío en el norte y centro del país.

Aunque el invierno inicia oficialmente el 21 de diciembre, el frío ya domina gran parte del territorio mexicano. Las masas de aire polar y los frentes fríos se adelantaron, provocando temperaturas bajo cero desde principios de noviembre. De acuerdo con los meteorólogos, este comportamiento se debe a una combinación de factores que modificarán el clima durante las próximas semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que octubre y noviembre han sido más lluviosos de lo habitual, una señal clara del cambio en los patrones estacionales. Las lluvias, combinadas con aire gélido, han provocado inundaciones en Veracruz y Puebla , además de neblinas densas que reducen la visibilidad en carreteras federales.

Los descensos más marcados se registrarán en Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango , así como en zonas altas de la CDMX, Estado de México, Puebla e Hidalgo . En estos lugares, los termómetros han alcanzado cifras históricas, acompañadas de ráfagas intensas y formación de hielo en caminos.

Según el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos , La Niña ya está activa y generará un cierre de año particularmente helado. Los modelos indican que las temperaturas podrían desplomarse hasta los -10 °C o menos en algunos estados del norte, con riesgo de heladas severas y nevadas aisladas.

Este 2025 no será un invierno común. Los expertos prevén una temporada de contrastes, con días soleados intercalados con noches gélidas. Las anomalías térmicas oscilarán entre -0.9 y -0.5 °C, lo que implica una estación fría de intensidad moderada, pero con riesgo de eventos extremos localizados.

MESES MÁS FRÍOS Y NUEVOS FRENTES EN CAMINO

Para los meses de diciembre, enero y febrero, se espera la llegada constante de frentes fríos, principalmente sobre el noroeste, el Istmo de Tehuantepec y la vertiente del Golfo de México. Estas regiones podrían experimentar lluvias frecuentes, neviscas y un aumento de humedad debido al arrastre de masas polares.

El SMN prevé que el número de frentes fríos supere el promedio anual, lo que mantendrá condiciones invernales prolongadas. En algunas zonas montañosas, las nevadas podrían presentarse con más frecuencia de lo normal, afectando carreteras y actividades agrícolas.

Además, el fenómeno de “El Norte” continuará provocando rachas de viento superiores a los 70 km/h en el Golfo de México, lo que intensificará la sensación térmica y podría causar afectaciones en el suministro eléctrico o en estructuras ligeras.

¿POR QUÉ HACE TANTO FRÍO ESTOS DÍAS?

El ambiente helado se explica por una serie de factores meteorológicos que convergieron al mismo tiempo. El Frente Frío 13 recorrió gran parte del país reduciendo las temperaturas, mientras que la masa de aire ártico que lo acompañó generó heladas y registros mínimos históricos.

El choque de frentes polares intensificó la sensación térmica, ocasionando temperaturas extremas de hasta -15 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, y de 1 °C en zonas altas de la Ciudad de México.

Y aunque algunos esperaban una pausa en el mal clima, los pronósticos ya advierten la inminente llegada del Frente Frío 14, por lo que el abrigo, las bufandas y el chocolate caliente seguirán siendo imprescindibles durante los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones?

DATOS CURIOSOS

• El invierno más frío registrado en México ocurrió en 1997, también bajo los efectos de La Niña.

• En la Sierra Tarahumara, las temperaturas pueden descender hasta -20 °C durante picos invernales.

• Según la CONAGUA, este año podrían registrarse más de 55 frentes fríos, uno de los conteos más altos de la última década.