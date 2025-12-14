Miss Universo regresa su sede a EU en medio de demandas contra los dueños

La Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció este domingo que moverá su sede de México a Estados Unidos, donde estuvo fijada durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la empresa propietaria del popular certamen de belleza anunció que esta decisión se hará efectiva “de inmediato” y busca “retirar sus operaciones administrativas” de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, “donde históricamente han estado establecidas”.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, dice el escrito, firmado por Rocha, presidente y propietario del 50% de la marca.

El empresario está siendo investigado por la Fiscalía mexicana debido a presuntos lazos con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas, un caso por el que las autoridades de Hacienda -según fuentes oficiales citadas en medios de ese país- bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

“La incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”, son algunos de los factores que justifican el traslado de la sede de MUO, prosigue el documento.

La compañía, prosigue el documento, prevé llevar a Nueva York al personal existente “que sea posible” y hacer nuevas contrataciones, en medio de una transición que incluye la salida de Mario Búcaro -excanciller de Guatemala- del puesto de director ejecutivo, anunciada la víspera.

La relocalización de la sede es una decisión tomada “con firmeza, responsabilidad y con el futuro a largo plazo de la organización como prioridad”, insiste la compañía, que reiteró su compromiso con “la integridad institucional y la protección de su legado”, de 74 años.

SEÑALAMIENTOS DE FRAUDE Y DEMANDAS CONTRA DUEÑOS

Además de la investigación por presunta vinculación con el crimen organizado, Rocha ha sido acusado -aunque sin pruebas- de favorecer a la representante de México, Fátima Bosch, ganadora de la edición 74 del concurso, celebrada el 21 de noviembre en Bangkok.

Detrás de estos señalamientos de supuesto fraude está el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien también amenazó con emprender acciones legales contra la MUO por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

A ello se suma que, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, la copropietaria del otro 50% de Miss Universo, con relación a un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros, que no guarda relación con el reciente triunfo de Bosch.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal, según confirmó entonces a la agencia de noticias EFE el tribunal de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.

(Con información de EFE)