Secretaría del Bienestar no da bonos navideños; circula información falsa en redes

Los pagos de la Pensión del Bienestar, a través de la Secretaría del Bienestar y Banco del Bienestar, se concluyeron en el mes de noviembre; representando el último bimestre entregado correspondiente al año 2025 y se reanudarán en enero de 2026, cuyo calendario está pendiente de publicarse. De la A a la Z, los pensionados y beneficiarios recibieron los montos correspondientes al programa inscrito, desde Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión a personas con discapacidad y Pensión a madres trabajadoras; sin embargo, en los últimos días ha comenzado a circular información sobre un supuesto 'bono navideño'. Pero esta información es falsa, ya que la dependencia a cargo de Ariadna Montiel no está otorgando esta clase de apoyo, ni cuentan con un periodo de inscripción abierto para recibirlo, además, el canal de que desmiente desinformación del Sistema Público de Radiodifusión del estado mexicano lo ha negado. Pese a que no han desmentido la información que circulan, tampoco se ha informado sobre la creación del nuevo programa social.

BONO NAVIDEÑO DEL BIENESTAR QUE HUELE A ESTAFA En redes sociales, como TikTok, se difundieron videos en los que invita a usuario de los Programas del Bienestar a inscribirse a dichos bonos navideños; sin embargo, los canales que promocionan dicho 'pago' no tienen relación con la Secretaría de Bienestar, además de que muestra imágenes realizadas con Inteligencia Artificial (IA). Además, pese a que menciona que la inscripción puede realizarse de manera presencial, no publica una dirección a la cual acudir. De acuerdo con el medio de comunicación Verificado, se pusieron en contacto con la Línea de Bienestar para preguntar sobre la existencia de los bonos navideños, del cual negaron la existencia de dichos pagos. Así como verificaron la cuenta que difunde la información falsa y constataron que su único contenido es videos generados con IA. Y aquí es donde entra la estafa, para poder obtener este 'bono navideño' pide entrar a una dirección web, que no es el sitio de la Secretaría de Bienestar, Llave Mx o alguna página gubernamental, al contrario -en lugar de recibir apoyo económico- es una página de "ayuda" para que personas de Latinoamérica puedan "migrar legalmente" a países como Canadá, Estados Unidos o Europa. El sitio cuenta con cuatro apartados: "consultar bono aquí", "vacantes disponibles", "solicitar visa aquí" y "ver lista de apellidos", de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, la mayoría de los ganchos o modalidades para realizar fraudes migratorios son la promesa de un trámite sencillo de visa, una vacante de trabajo en un país en el extranjero o la aplicación a la ciudadanía de un país europeo por medio de un apellido.

REGISTRO A LAS PENSIONES DEL BIENESTAR La Secretaría a cargo de Ariadna Montiel sí contaba con un periodo de registro vigente para recibir alguna pensión, pero estos beneficiarios no recibirán ningún apoyo económico hasta que sus tarjetas del Banco del Bienestar les sean entregadas y eso será hasta 2026. Este periodo ocurrió desde el 1 al 13 de diciembre, donde se podrías incorporar las personas que cumplieran con los requisitos de: - Pensión Mujeres Bienestar, donde podían incorporarse al programa social las mujeres que tengan o cumplan de 60 a 64 años en ese periodo, para recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos.

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años, podían inscribirse a la Pensión Adultos Mayores para recibir seis mil 200 pesos bimestrales (cabe destacar que podría aumentar debido a los aumentos al inicio del año);

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 200 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.