Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther

John Cena, una de las máximas leyendas en la historia de la WWE, disputó este sábado su última lucha como profesional. El multicampeón estadounidense se despidió de los encordados tras caer ante Gunther en Saturday Night’s Main Event XLII, celebrado en la Capital One Arena de Washington D.C., marcando el cierre oficial de una trayectoria de 23 años que definió una era dentro de la lucha libre. El combate fue intenso y cargado de simbolismo. Cena mostró destellos de su mejor versión, aplicando movimientos emblemáticos como el Attitude Adjustment y resistiendo largos pasajes de castigo.

Sin embargo, el desgaste físico terminó por pasar factura y Gunther logró imponerse al hacerlo rendir con una llave de sumisión, un hecho inédito en la carrera del estadounidense, quien no se rendía en un ring de WWE desde hacía más de dos décadas. El resultado fue histórico no solo por significar la derrota final de Cena, sino por la forma en que ocurrió.

La rendición contrastó con el lema que acompañó su carrera, “Never Give Up”, y provocó una reacción inmediata del público, dividido entre la ovación, el silencio y el descontento. En el cierre de la lucha, Cena dejó sus tenis y muñequeras en el centro del ring, un gesto tradicional que confirmó su retiro definitivo de la lucha libre profesional. Tras el combate, la polémica se trasladó a redes sociales y programas especializados.

Una parte de la afición cuestionó la decisión creativa de la WWE por no despedir a Cena con una victoria, mientras que otros defendieron el desenlace como una forma de impulsar a la nueva generación, encabezada por Gunther, quien salió fortalecido al vencer a uno de los íconos más grandes del negocio. Las reacciones no tardaron en llegar desde el propio entorno de Cena. Su padre, John Cena Sr., expresó que el resultado pudo haberse manejado de otra manera para satisfacer al público, aunque reconoció que su hijo siempre entendió las reglas del negocio y la importancia de ceder protagonismo en el momento adecuado. Por su parte, varias superestrellas actuales y exluchadores de la WWE señalaron que Cena “hizo lo correcto” al aceptar una derrota que simboliza el relevo generacional.

El impacto del retiro trascendió la lucha libre. Atletas de otras disciplinas y figuras del deporte internacional reaccionaron al momento, incluyendo jugadores de la NBA presentes en la arena, cuyas expresiones se volvieron virales al presenciar la inesperada rendición del 17 veces campeón mundial. El nombre de John Cena se mantuvo como tendencia global durante horas, reflejo de su influencia más allá del cuadrilátero. Horas después de su despedida, Cena publicó un mensaje simbólico en redes sociales: una imagen de los objetos que dejó en el ring, sin texto alguno, reforzando la idea de un cierre definitivo de ciclo.

Aunque no ofreció una declaración extensa, el gesto fue interpretado como un agradecimiento silencioso a los aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas. De acuerdo con información cercana a la empresa, John Cena no descarta seguir vinculado a la WWE fuera del ring, ya sea como mentor, embajador o en apariciones especiales, aunque dejó claro que su etapa como luchador activo ha terminado. Con 17 campeonatos mundiales, innumerables eventos estelares y un legado que marcó a generaciones completas, la retirada de John Cena representa el final de una era en la WWE.