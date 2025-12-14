Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther

Deportes
/ 14 diciembre 2025
    Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther
    John Cena se despide de la WWE tras 23 años de carrera, dejando sus icónicos tenis y muñequeras en el centro del ring luego de su última lucha ante Gunther. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Lucha Libre

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


John Cena

Organizaciones


WWE

El legendario luchador puso fin a su carrera profesional luego de perder por sumisión en Saturday Night’s Main Event, en una despedida que generó reacciones encontradas en la WWE y en el mundo del deporte

John Cena, una de las máximas leyendas en la historia de la WWE, disputó este sábado su última lucha como profesional.

El multicampeón estadounidense se despidió de los encordados tras caer ante Gunther en Saturday Night’s Main Event XLII, celebrado en la Capital One Arena de Washington D.C., marcando el cierre oficial de una trayectoria de 23 años que definió una era dentro de la lucha libre.

El combate fue intenso y cargado de simbolismo. Cena mostró destellos de su mejor versión, aplicando movimientos emblemáticos como el Attitude Adjustment y resistiendo largos pasajes de castigo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Sin embargo, el desgaste físico terminó por pasar factura y Gunther logró imponerse al hacerlo rendir con una llave de sumisión, un hecho inédito en la carrera del estadounidense, quien no se rendía en un ring de WWE desde hacía más de dos décadas.

El resultado fue histórico no solo por significar la derrota final de Cena, sino por la forma en que ocurrió.

La rendición contrastó con el lema que acompañó su carrera, “Never Give Up”, y provocó una reacción inmediata del público, dividido entre la ovación, el silencio y el descontento.

En el cierre de la lucha, Cena dejó sus tenis y muñequeras en el centro del ring, un gesto tradicional que confirmó su retiro definitivo de la lucha libre profesional.

Tras el combate, la polémica se trasladó a redes sociales y programas especializados.

Una parte de la afición cuestionó la decisión creativa de la WWE por no despedir a Cena con una victoria, mientras que otros defendieron el desenlace como una forma de impulsar a la nueva generación, encabezada por Gunther, quien salió fortalecido al vencer a uno de los íconos más grandes del negocio.

Las reacciones no tardaron en llegar desde el propio entorno de Cena. Su padre, John Cena Sr., expresó que el resultado pudo haberse manejado de otra manera para satisfacer al público, aunque reconoció que su hijo siempre entendió las reglas del negocio y la importancia de ceder protagonismo en el momento adecuado.

Por su parte, varias superestrellas actuales y exluchadores de la WWE señalaron que Cena “hizo lo correcto” al aceptar una derrota que simboliza el relevo generacional.

El impacto del retiro trascendió la lucha libre. Atletas de otras disciplinas y figuras del deporte internacional reaccionaron al momento, incluyendo jugadores de la NBA presentes en la arena, cuyas expresiones se volvieron virales al presenciar la inesperada rendición del 17 veces campeón mundial.

El nombre de John Cena se mantuvo como tendencia global durante horas, reflejo de su influencia más allá del cuadrilátero.

Horas después de su despedida, Cena publicó un mensaje simbólico en redes sociales: una imagen de los objetos que dejó en el ring, sin texto alguno, reforzando la idea de un cierre definitivo de ciclo.

Aunque no ofreció una declaración extensa, el gesto fue interpretado como un agradecimiento silencioso a los aficionados que lo acompañaron durante más de dos décadas.

De acuerdo con información cercana a la empresa, John Cena no descarta seguir vinculado a la WWE fuera del ring, ya sea como mentor, embajador o en apariciones especiales, aunque dejó claro que su etapa como luchador activo ha terminado.

Con 17 campeonatos mundiales, innumerables eventos estelares y un legado que marcó a generaciones completas, la retirada de John Cena representa el final de una era en la WWE.

Su última lucha, polémica y memorable, confirmó que incluso las leyendas saben cuándo es momento de decir adiós y dejar el escenario a quienes tomarán su lugar.

Temas


Lucha Libre

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


John Cena

Organizaciones


WWE

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón