¡Se agota el tiempo!... tienes hasta el 30 de junio para registrar tu celular o te quedarás sin señal

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/ 16 abril 2026
    ¡Se agota el tiempo!... tienes hasta el 30 de junio para registrar tu celular o te quedarás sin señal
    El Panaut fija como fecha límite el 30 de junio de 2026. Usuarios sin registro perderán señal, llamadas e internet móvil en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

México enfrenta una fecha límite clave: quienes no registren su línea en el Panaut antes del 30 de junio podrían perder el servicio móvil

El tiempo corre para millones de usuarios de telefonía móvil en México. El próximo 30 de junio de 2026 marca la fecha límite para registrar las líneas en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), una medida que podría dejar sin servicio a quienes no cumplan con el trámite.

La alerta ha sido lanzada por organismos como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, que agrupan a compañías clave del sector. Entre ellas destacan Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.

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El objetivo del padrón es claro: reducir el uso de líneas móviles en actividades delictivas. Sin embargo, el bajo nivel de registro ha encendido alarmas tanto en la industria como en las autoridades.

QUÉ PASA SI NO REGISTRAS TU LÍNEA

Las consecuencias para quienes no completen el proceso son directas y progresivas. A partir del 30 de junio, las líneas no registradas comenzarán a ser desactivadas, lo que implica la pérdida total del servicio.

Desde el 9 de julio, los números afectados solo podrán realizar llamadas a servicios de emergencia, dejando sin acceso a llamadas, mensajes y datos móviles a millones de usuarios.

“El usuario pierde toda comunicación si no cumple con el registro”, advierten representantes del sector. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para reforzar el control sobre las líneas activas.

BAJO REGISTRO Y PRESIÓN CONTRA EL RELOJ

A pesar de la urgencia, los números reflejan un rezago significativo. Hasta el 8 de marzo de 2026, apenas 20.4 millones de líneas habían sido registradas, en un mercado que supera los 140 millones de líneas activas.

Esto representa apenas un 15% de avance, una cifra que complica el cumplimiento en el tiempo restante. Para alcanzar la meta, la industria estima que se deben registrar cerca de 2 millones de líneas al día, más del doble del ritmo inicialmente previsto.

“La CRT nos tiene desgastados (...) han prometido campañas que no llegan”, señaló una fuente del sector, evidenciando la tensión entre operadores y autoridades ante la falta de difusión efectiva.

REGISTRO, COSTOS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA

El proceso de registro puede realizarse a través de las plataformas digitales de cada operador, donde se solicita la validación de identidad del usuario.

El registro de tu línea telefónica en México (vinculación a CURP/biométricos) es totalmente gratuito y obligatorio, con fecha límite al 30 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio. Aunque el trámite es gratis, analistas sugieren que los costos operativos para las operadoras podrían generar aumentos indirectos en las tarifas de telefonía durante 2026.

Además, la implementación del padrón implica una inversión cercana a los 220 millones de dólares, absorbida por la industria.

A esto se suma la desinformación en redes sociales. Influencers han promovido la idea de no registrarse, lo que complica aún más el avance del programa. “Tienen más eco que nosotros, pero a nosotros es a quien sancionan”, expresó otra fuente del sector.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL PANAUT Y EL REGISTRO

· Más de 140 millones de líneas móviles existen en México, en su mayoría de prepago

· Solo el 15% de los usuarios ha completado el registro hasta marzo de 2026

· El sistema del Panaut tuvo un costo estimado de 220 millones de dólares

· La medida busca frenar delitos como extorsión y fraude telefónico

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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