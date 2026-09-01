Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando un diluvio con fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; y lluvias aisladas en Baja California.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, así como el desplazamiento de la onda tropical 35 sobre el sureste del territorio nacional, y de la onda tropical 34 frente a costas del Pacífico sur mexicano, aunado al ciclón tropical Marie frente a las costas del Pacífico central mexicano, cuya extensa circulación reforzará el aporte de humedad en los estados del occidente del país, generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca; puntuales fuertes en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo; asimismo, se producirá oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando a partir de este día en Sinaloa (centro y sur). En el transcurso del miércoles, la onda tropical 34 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final de día.

El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la nueva onda tropical 35 sobre el sureste, sur y occidente del país, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tabasco y Chiapas. Posible tormenta tropical o huracán en el océano Pacífico, se desplazará lentamente al sur y suroeste de Baja California Sur, su extensa circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha entidad y el occidente de México, así como oleaje elevado en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano.

La circulación anticiclónica en niveles medios comenzará a desplazarse hacia el este, no obstante, sus dorsales mantendrán el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 31 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (centro y este), Jalisco (noroeste y oeste), Guanajuato (suroeste y oeste), Hidalgo (centro, suroeste, sur, sureste), Estado de México (norte y oeste), Guerrero (este) y Oaxaca (oeste y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (centro y sureste), Nuevo León (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (centro y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (oeste y sur), Puebla (oeste y sureste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (norte) y Yucatán (centro y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Colima (este y sur), Michoacán (suroeste), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán (este y sur) y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), Jalisco (norte, centro y oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas y Campeche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California, costa occidental de Baja California y costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.