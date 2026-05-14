¿Se aproxima el Monzón Mexicano?... el fenómeno que genera lluvias torrenciales y que golpeará a estos estados del territorio mexicano

El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores.

El Monzón de Mexicano está próximo a generarse en el país y como cada año, de finales de junio hasta septiembre, en entidades como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit y Zacatecas hay un incremento importante de lluvias , así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos.

El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano.

En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.

Debido a este fenómeno, en promedio llegan a registrarse precipitaciones mayores a 600 milímetros (mm) en el occidente de Nayarit, 400 mm a lo largo de la sierra Madre Occidental y cifras cercanas a 250 y 300 mm en Sonora y Chihuahua, valores que representan entre 70 y 80 por ciento de las lluvias anuales del noroeste de México.

¿CUÁNDO LLEGA EL MONZÓN A MÉXICO?

Los monzones tienen un papel significativo en la modulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones monzónicas en una región, en la opuesta se presentan sequías; asimismo, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura.

A nivel mundial, se han identificado regiones donde se presentan circulaciones monzónicas: el suroeste de Asia y el Océano Índico; Australia y la Polinesia; África noroccidental y el Atlántico oriental, así como en la zona que comprende, además del noroeste de México, al occidente y suroeste de Estados Unidos de América.

Cada año, entre finales de junio y principios julio, inicia el Monzón Mexicano, y puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional.

ESTADOS MÁS AFECTADOS POR EL MONZÓN MEXICANO

La geografía del noroeste de México se transforma drásticamente con la llegada del Monzón Mexicano, un sistema que no reconoce fronteras administrativas pero que impacta con mayor severidad en regiones específicas.

Este fenómeno meteorológico se desplaza siguiendo la columna vertebral de la Sierra Madre Occidental, descargando su potencia en estados donde la lluvia es el motor de la vida y la economía.

A continuación, se detallan las entidades federativas que, debido a su ubicación y relieve, se convierten en los principales escenarios de este imponente ciclo de precipitaciones estivales:

· Sonora

· Sinaloa

· Chihuahua

· Durango

· Baja California

· Baja California Sur

· Nayarit

· Coahuila

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Durante la temporada de lluvias, es importante tomar ciertas precauciones para mantenerse seguro y proteger su propiedad. Aquí tienes algunas recomendaciones:

• Mantente informado: Sigue los informes meteorológicos y las alertas locales para estar al tanto de las condiciones climáticas y posibles inundaciones en tu área.

• Prepara tu hogar: Limpia los desagües y canaletas para evitar el bloqueo de agua y asegúrate de que los techos estén en buen estado para prevenir filtraciones. Si vives en una zona propensa a inundaciones, considera elevar tus muebles y equipos electrónicos en caso de que el agua entre en tu casa.

• Evita áreas inundadas: No intentes cruzar calles o áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que parece y podrías quedar atrapado o arrastrado por la corriente. Si es posible, quédate en casa hasta que las inundaciones disminuyan.

• Conduce con precaución: Si necesitas conducir durante lluvias intensas, reduce la velocidad, mantén una distancia segura con otros vehículos y evita áreas propensas a inundaciones. Presta atención a las advertencias de cierre de carreteras y sigue las indicaciones de las autoridades.

• Prepárate para cortes de energía: Las tormentas eléctricas pueden ocasionar cortes de energía. Ten a mano linternas, velas y pilas adicionales. Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación y considera tener un generador de respaldo si es posible.

• Evita zonas propensas a deslizamientos de tierra: Si vives en áreas montañosas o con pendientes pronunciadas, mantente alerta ante posibles deslizamientos de tierra. Si las autoridades locales emiten una advertencia, evacúa la zona si es necesario.

• Protege tus documentos importantes: Guarda tus documentos personales importantes en bolsas de plástico resistentes al agua o escanea copias digitales para mantenerlos seguros en caso de inundaciones.

• Mantén un kit de emergencia: Prepara un kit de suministros básicos de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, botiquín de primeros auxilios y otros elementos esenciales que puedas necesitar en caso de una emergencia.