Alerta por fuertes lluvias en Baja California: Marina del Pilar pide tomar precauciones

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    Alerta por fuertes lluvias en Baja California: Marina del Pilar pide tomar precauciones
    Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. X

La gobernadora urge a la población a consultar medios oficiales y evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas durante este fin de semana.

El Gobierno de Baja California emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de precipitaciones intensas que afectarán a la región durante este fin de semana. Las autoridades estatales instan a la ciudadanía a extremar medidas de seguridad para evitar accidentes relacionados con la acumulación de agua.

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La gobernadora Marina del Pilar difundió un mensaje a través de sus redes sociales para solicitar el apoyo de la población. En su comunicado, la mandataria enfatizó la importancia de no minimizar los riesgos causados por el mal clima.

EVITAR ARROYOS Y VIALIDADES INUNDADAS

El llamado principal de las autoridades es evitar a toda costa cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con fuertes corrientes de agua. Esta medida busca prevenir emergencias médicas y extravíos de vehículos arrastrados por la fuerza de la corriente.

Asimismo, la gobernadora recomendó mantenerse informados únicamente a través de los canales y medios oficiales de Protección Civil. Esto ayuda a no difundir rumores y conocer a tiempo cualquier indicación sobre refugios o cierres de vialidades.

CIUDADES MÁS AFECTADAS Y PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Las precipitaciones más fuertes ocurrirán entre la tarde del sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre. Los pronósticos señalan que las lluvias vendrán acompañadas de vientos intensos, tormentas eléctricas y un marcado descenso en las temperaturas.

Los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín registrarán los mayores acumulados de agua. Se prevé que Ensenada sea la zona más impactada, por lo que el monitoreo de bordos y causes naturales permanecerá activo las 24 horas.

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MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN COLONIAS DE ALTO RIESGO

Las brigadas municipales habilitaron albergues y refugios temporales en puntos estratégicos para recibir a familias que vivan en zonas vulnerables a deslaves o inundaciones. Personal de rescate realiza recorridos constantes para detectar peligros en áreas de ladera.

Por su parte, los cuerpos de auxilio iniciaron la entrega de costales de arena en colonias con antecedentes de encharcamientos graves. Las autoridades sugieren a las familias preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y suministros básicos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Resguárdate en casa: Sal únicamente si es estrictamente necesario mientras dure la tormenta.

Maneja con precaución: Reduce la velocidad, mantén encendidas las luces e incrementa la distancia entre vehículos.

Revisa tus tuberías: Limpia coladeras y desagües para evitar obstrucciones dentro del hogar.

Pide ayuda al 911: Reporta de inmediato cualquier corriente de agua peligrosa o riesgo de derrumbe.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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