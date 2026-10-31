Alerta por fuertes lluvias en Baja California: Marina del Pilar pide tomar precauciones

El Gobierno de Baja California emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de precipitaciones intensas que afectarán a la región durante este fin de semana. Las autoridades estatales instan a la ciudadanía a extremar medidas de seguridad para evitar accidentes relacionados con la acumulación de agua.

La gobernadora Marina del Pilar difundió un mensaje a través de sus redes sociales para solicitar el apoyo de la población. En su comunicado, la mandataria enfatizó la importancia de no minimizar los riesgos causados por el mal clima.

EVITAR ARROYOS Y VIALIDADES INUNDADAS

El llamado principal de las autoridades es evitar a toda costa cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con fuertes corrientes de agua. Esta medida busca prevenir emergencias médicas y extravíos de vehículos arrastrados por la fuerza de la corriente.

Asimismo, la gobernadora recomendó mantenerse informados únicamente a través de los canales y medios oficiales de Protección Civil. Esto ayuda a no difundir rumores y conocer a tiempo cualquier indicación sobre refugios o cierres de vialidades.

CIUDADES MÁS AFECTADAS Y PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

Las precipitaciones más fuertes ocurrirán entre la tarde del sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre. Los pronósticos señalan que las lluvias vendrán acompañadas de vientos intensos, tormentas eléctricas y un marcado descenso en las temperaturas.

Los municipios de Ensenada, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín registrarán los mayores acumulados de agua. Se prevé que Ensenada sea la zona más impactada, por lo que el monitoreo de bordos y causes naturales permanecerá activo las 24 horas.