Se aproxima Frente Frío 48 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Para este miércoles, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el territorio mexicano, generando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana; manteniendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tolvaneras y tornados, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una línea seca la cual se establecerá sobre Coahuila, propiciando lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país, además de lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con rachas de viento de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias aisladas en Jalisco y Guanajuato. Finalmente, una vaguada en altura sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región.

Para el jueves, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el interior de la República Mexicana, manteniendo ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, noreste y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Por su parte, el nuevo Frente Frío 48 se extenderá sobre la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en altura sobre el noroeste del país y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando rachas muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en ambas regiones, así como lluvias aisladas en la península de Baja California.

El viernes, el sistema frontal permanecerá con características de estacionario sobre la región fronteriza del norte y noreste del territorio mexicano y continuará asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando rachas muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte del país.

Por su parte, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México, debilitándose gradualmente, lo que favorecerá un descenso de la temperatura, condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

El sábado, el sistema frontal se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

La masa de aire polar que impulsará al frente generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, continuará la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 33 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 17 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro, sur y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Campeche (norte), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California y Baja California Sur; con tolvaneras: Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; con probabilidad de formación de torbellinos: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.