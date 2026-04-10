Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este viernes, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical , propiciarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una línea seca se establecerá en el noreste de México, lo que generará lluvias puntuales fuertes con la posible formación de torbellinos en la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Durante el fin de semana, un nuevo frente frío ingresará y se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical , originarán rachas fuertes de viento, marcado descenso de temperatura, lluvias y chubascos en dicha región. Una línea seca permanecerá sobre el norte de México, ocasionando rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro y sur del país.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 12 y máxima de 22 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 22 y una mínima de 13 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 23 y mínima de 13.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Tamaulipas (norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Estado de México, y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León (este), Durango (este y oeste), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche (norte y oeste), Yucatán (este y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Coahuila (noreste y suroeste), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Aguascalientes (suroeste), Guanajuato, Querétaro (norte y sur), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Morelos y Guerrero.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.