Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, y manteniendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Durango (noroeste y sur), Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste), finalizando a partir de este día en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A su vez, en el noreste mexicano, una línea seca y la corriente en chorro subtropical , ocasionarán lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Durante el miércoles y jueves, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará posicionada sobre el interior de la República Mexicana, manteniendo ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Aguascalientes, Zacatecas (norte y sur), Durango (noroeste, centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte), Tlaxcala (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y oeste).

Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico hacia el centro, sur y sureste mexicano, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en Morelos y Michoacán; y lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

El viernes, el Frente Frío se extenderá muy próximo a la frontera norte y noreste del territorio mexicano y continuará asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical , propiciando rachas muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte del país.

A su vez, un nuevo Frente frío se aproximará a la frontera norte de México, interaccionará con una vaguada en altura sobre el noroeste del país y con las corrientes en chorro polar y subtropical , originando rachas muy fuertes de viento, chubascos y lluvias puntuales fuertes en ambas regiones.

Por su parte, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México, lo que favorecerá un descenso gradual de la temperatura, condición que permitirá el debilitamiento de la onda de calor sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 34 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 33 y una mínima de 17 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 28 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Sonora, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sinaloa (centro) y Durango (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este), Chihuahua (suroeste), Coahuila (centro, norte y suroeste), Nuevo León (este), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Michoacán (centro, sur y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste, norte, centro, este y noreste), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (centro y oeste), Tamaulipas (centro, oeste y noroeste), Veracruz (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Yucatán; y con tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; de componente sur con igual intensidad en Nuevo León y Tamaulipas; y con probabilidad de formación de torbellinos en Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.