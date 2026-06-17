$!Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, una línea seca se establecerá sobre el norte del país y originará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h en zonas de Chihuahua y Coahuila, así como rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nuevo León.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (centro), Tamaulipas (noreste y sur), Oaxaca (norte y sureste), Hidalgo (sureste), Puebla (norte, centro y oeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México (este), Michoacán (norte y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sonora (este); intervalos de chubascos en Guerrero, Nayarit, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León; así como lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Baja California Sur.

Asimismo, la onda tropical 7 se desplazará al sur de Michoacán y Colima, y reforzará las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Jalisco; y chubascos en Colima. Al final del día, este sistema se alejará y dejará de afectar al país. La entrada de aire húmedo del mar Caribe y otro canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano, interaccionarán con una nueva onda tropical 8 que se aproximará a la península de Yucatán, lo que generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (centro y sur); puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Tabasco (este); e intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional.

El jueves, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional. La onda tropical 8 se desplazará sobre Guatemala y posteriormente sobre el golfo de Tehuantepec, en donde podría dar origen a la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, estas condiciones reforzarán las lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional.

Se prevé el incremento de las temperaturas sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Mientras que, en el norte y noroeste del país, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso. El viernes, la aproximación de un Frente Frío fuera de temporada a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas.

Durante el sábado una nueva onda tropical 9 se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 20 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 33 y una mínima de 22 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 19 con probabilidad de lluvias. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Jalisco (centro), Michoacán (norte y suroeste), Hidalgo (sureste), Puebla (norte, centro y oeste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (este), Ciudad de México, Oaxaca (norte y sureste), Tamaulipas (noreste y sur), Veracruz (centro), Tabasco (este) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Coahuila. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Coahuila (norte y centro). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (este), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (norte y este), Durango (noreste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Tamaulipas (oeste) y Veracruz (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Puebla (norte), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Chiapas; y de componente sur en Veracruz y Oaxaca. Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y costa de Tamaulipas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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