Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto a Frente Frío 2, azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y evento Norte

Para este jueves, el frente frío 2 recorrerá el norte del país, e interaccionará con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera; lo que originará lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua y Coahuila; puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas; chubascos en Nuevo León; y lluvias aisladas en Sonora; además de fuertes rachas de viento en el noroeste y norte del país , con probabilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y norte de Coahuila .

Un nuevo Frente Frío , el número 2 de la temporada y su Masa de Aire Frío, se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, se prevé que una masa de aire polar refuerce al frente frío, generando un descenso en las temperaturas y viento con rachas de hasta 100 km/h en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

A su vez, la amplia circulación del huracán Trudy al sur de la costa de Guerrero, incrementará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca; y puntuales muy fuertes en zonas de Guerrero; además de oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de ambas entidades.

Por otra parte, un canal de baja presión al oeste de la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en altura sobre el golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo; y puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Finalmente, se espera que la tormenta tropical Simón continúe frente a la costa de Jalisco mientras se debilita gradualmente.

Otro canal de baja presión sobre el occidente y centro de México, inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Durango; puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; puntuales fuertes en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

A su vez, se prevé viento de componente norte en estados de la Mesa del Norte y evento de “Norte” intenso con oleaje elevado en el litoral del golfo de México. Asimismo, Se prevé un marcado descenso en las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país.

Para este viernes, en el periodo de pronóstico, el frente frío 2 y la masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical , ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del norte y centro de México, previéndose lluvias intensas a torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz.

Se prevé que una circulación ciclónica al noroeste de México y la circulación del ciclón tropical Simón , propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en la región mencionada, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur.

Se prevé que el ciclón tropical Trudy , recorra paralelo a las costas de Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca. Al mismo tiempo, generará rachas de viento de muy fuertes a intensas con oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de dichos estados.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 16 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 17 y una mínima de 6 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 12 y mínima de 6.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (noreste, este y sur), Coahuila (noroeste y oeste), Durango (norte) y Oaxaca (noreste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste, centro y sur), Guerrero (oeste, sur y este), Chiapas (norte y centro) y Quintana Roo (norte, este y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Colima, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Morelos, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Tamaulipas (este y sureste), Veracruz (norte y sur), Tabasco (oeste), Campeche (oeste) y Yucatán (oeste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Sonora.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (norte, este y oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (noroeste), Tamaulipas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (sur).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León (norte y este), Zacatecas, Aguascalientes (centro), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco (centro y sureste), Colima, Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) Morelos (centro y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Veracruz (centro) y Tabasco (centro).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Sonora; y con posible formación de torbellinos en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte).

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Guerrero (costa) y Oaxaca (costa).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.