Se aproxima la Canícula a México.... los 40 días más calurosos con temperaturas de más de 45 grados que azotarán a estos estados

Tras varias semanas de temperaturas en extremo calurosas, la mayoría de los estados salen de la tercera ola de calor con climas más frescos debido a la temporada de huracanes y lluvias, sin embargo, la famosa canícula ya ingresó al territorio mexicano .

Tras la intensa ola de calor que azotó al territorio mexicano en el mes de junio, la canícula viene con todo para mantener las altas temperaturas en el país: sobre todo después de la llegada del solsticio de verano.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), señaló que a partir de este lunes 3 de julio se dará el fenómeno meteorológico conocido como canícula, el cual es el periodo más caluroso del año.

¿QUÉ ES LA CANÍCULA Y CÓMO AFECTA A MÉXICO?

La canícula es un período de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano en varias regiones de México y otros países de América Central. También se le conoce como “la sequía del medio verano” o “los días caniculares”.

Durante la canícula, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo superando los 35 grados Celsius e incluso llegando a los 45 o 50 grados Celsius. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca o ninguna nubosidad.

Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son:

Escasez de agua: Debido a la falta de lluvias durante la canícula, los cuerpos de agua, como ríos, lagos y presas, tienden a disminuir su nivel. Esto puede llevar a una escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado, lo que afecta a las comunidades y la producción de alimentos.

Sequía agrícola: La falta de lluvia y el calor extremo durante la canícula pueden dañar los cultivos y reducir la producción agrícola. Esto afecta la disponibilidad de alimentos, incrementa los precios y puede generar problemas económicos para los agricultores.

Incendios forestales: Las condiciones secas y calurosas de la canícula aumentan el riesgo de incendios forestales. Los bosques y selvas en México pueden verse amenazados durante este período, lo que pone en peligro la biodiversidad y provoca daños ambientales significativos.

Salud pública: El calor intenso de la canícula puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación, problemas respiratorios y agravar condiciones de salud existentes.

¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS?

Las entidades más afectadas por la canícula serán, principalmente los ubicados al noreste del país como: Colima, Campeche, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, entre otros.

Se espera que las entidades menos afectadas serán: Baja California Sur y Norte, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

¿QUÉ HACER PARA NO SER AFECTADO POR LA CANÍCULA?

Durante el período de canícula, es importante tomar medidas para protegerse del calor intenso y minimizar los efectos negativos. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer durante la canícula:

Mantente hidratado: Bebe abundante agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed. Evita las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Lleva siempre contigo una botella de agua cuando salgas de casa.

Evita la exposición al sol en las horas más calurosas: Busca sombra o lugares frescos durante las horas pico de calor, generalmente entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Si debes salir a la intemperie, usa ropa ligera y de colores claros, así como un sombrero o una gorra para proteger tu cabeza del sol.

Utiliza protector solar: Aplica protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) adecuado para tu tipo de piel. Reaplica cada dos horas, especialmente si sudas o te mojas.

Evita actividades físicas extenuantes: Durante la canícula, trata de limitar la realización de actividades físicas vigorosas al aire libre. Si deseas hacer ejercicio, elige las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves.

Cuida tu alimentación: Consume alimentos ligeros y frescos, como frutas, verduras y ensaladas. Evita comidas pesadas, picantes o calientes que puedan aumentar la sensación de calor en el cuerpo. También puedes optar por alimentos ricos en agua, como sandía o pepino.

Mantén tu hogar fresco: Cierra cortinas o persianas durante el día para evitar que el calor entre a tu hogar. Utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible. Si no tienes aire acondicionado, puedes refrescar tu hogar utilizando ventiladores, toallas húmedas o colocando recipientes con agua fría cerca de las corrientes de aire.

Presta atención a tu salud: Mantente atento a los signos de golpe de calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente, o falta de sudoración. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca un lugar fresco, hidrátate y busca atención médica de inmediato.