Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío fuera de temporada y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando heladas, lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, en interacción con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico en el noreste de México, divergencia en altura, un Frente Frío (fuera de temporada) sobre la frontera norte del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, norte, noroeste y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, el oriente y sureste de México, asociados con inestabilidad atmosférica y la onda tropical 7, que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Chiapas. Todas las lluvias mencionadas podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el noroeste y norte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45° Celsius en el noreste de Baja California.

El miércoles, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, el paso de dos ondas tropicales y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional. Se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 31 y una mínima de 21 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 32 y mínima de 22. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (este) y Tamaulipas (norte y noreste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (norte y este) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Coahuila (sureste), Zacatecas (norte y oeste), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Estado de México (este), Tlaxcala, Puebla (este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones. IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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