Se aproxima la primera Tormenta intensa con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este lunes, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión , circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, generando lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste); lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte) y Durango (noroeste); lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos; intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De igual forma, se pronostican vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el martes, el monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y divergencia , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, previéndose temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste).

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

Una nueva onda tropical (núm. 20) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 21 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 32 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 32 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte) y Durango (noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa y Nayarit.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.