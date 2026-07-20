Se aproxima la primera Tormenta intensa con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este lunes, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, generando lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste); lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte) y Durango (noroeste); lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos; intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
De igual forma, se pronostican vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, previéndose temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste).
Para el martes, el monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y divergencia, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.
Una nueva onda tropical (núm. 20) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.
Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 21 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 32 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 32 y mínima de 19.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte) y Durango (noroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y centro).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa y Nayarit.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.