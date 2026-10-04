Registra Coahuila 194 casos de influenza; alistan campaña de vacunación para la temporada invernal

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    Registra Coahuila 194 casos de influenza; alistan campaña de vacunación para la temporada invernal
    La campaña de vacunación contra la influenza en Coahuila está prevista para noviembre. ESPECIAL

El inicio de la temporada invernal podría incrementar los contagios de influenza y otras infecciones respiratorias

En lo que va del año, Coahuila acumula 194 casos confirmados de influenza, cifra que podría incrementarse con el inicio de la temporada invernal, periodo en el que habitualmente repuntan las infecciones respiratorias.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud federal, la entidad suma además 2 mil 698 casos de neumonía. Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Coahuila prevé iniciar en noviembre la campaña de vacunación contra la influenza, con el propósito de reducir la circulación del virus y prevenir complicaciones graves.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/van-58-casos-de-rickettsia-y-42-defunciones-en-coahuila-GI23908187

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, señaló que el número total de dosis destinadas a Coahuila dependerá de la asignación del Gobierno Federal. Se estima que los biológicos lleguen a la entidad durante octubre, para posteriormente distribuirlos entre las distintas regiones del estado.

Durante la temporada anterior, Coahuila recibió poco más de 900 mil dosis para inmunizar a la población. Asimismo, se contempla aplicar de manera simultánea la vacuna contra el COVID-19 durante el próximo periodo invernal.

GRUPOS PRIORITARIOS Y SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA

Las autoridades sanitarias han señalado que la vacunación está recomendada prioritariamente para niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas y personal de salud que atiende a grupos vulnerables.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte sobre la importancia de identificar los síntomas de la influenza y buscar atención médica oportuna. Entre las principales manifestaciones se encuentra la aparición repentina de fiebre superior a los 38 grados Celsius.

Otros síntomas incluyen tos seca o frecuente, congestión y escurrimiento nasal, así como dolor de garganta o molestias al deglutir.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-preve-iniciar-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-en-noviembre-esperan-envio-de-dosis-federales-AA23678459

También pueden presentarse dolores musculares y articulares, dolor de cabeza, cansancio intenso, escalofríos y debilidad generalizada. En algunos casos, la enfermedad puede acompañarse de dolor torácico o abdominal, náuseas, vómito y diarrea.

La Secretaría de Salud advirtió que la influenza requiere diagnóstico y tratamiento oportunos, pues puede ocasionar complicaciones graves e incluso provocar la muerte, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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