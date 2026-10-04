Registra Coahuila 194 casos de influenza; alistan campaña de vacunación para la temporada invernal

De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud federal, la entidad suma además 2 mil 698 casos de neumonía. Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Coahuila prevé iniciar en noviembre la campaña de vacunación contra la influenza, con el propósito de reducir la circulación del virus y prevenir complicaciones graves.

En lo que va del año, Coahuila acumula 194 casos confirmados de influenza, cifra que podría incrementarse con el inicio de la temporada invernal, periodo en el que habitualmente repuntan las infecciones respiratorias.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, señaló que el número total de dosis destinadas a Coahuila dependerá de la asignación del Gobierno Federal. Se estima que los biológicos lleguen a la entidad durante octubre, para posteriormente distribuirlos entre las distintas regiones del estado.

Durante la temporada anterior, Coahuila recibió poco más de 900 mil dosis para inmunizar a la población. Asimismo, se contempla aplicar de manera simultánea la vacuna contra el COVID-19 durante el próximo periodo invernal.

GRUPOS PRIORITARIOS Y SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA

Las autoridades sanitarias han señalado que la vacunación está recomendada prioritariamente para niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas y personal de salud que atiende a grupos vulnerables.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte sobre la importancia de identificar los síntomas de la influenza y buscar atención médica oportuna. Entre las principales manifestaciones se encuentra la aparición repentina de fiebre superior a los 38 grados Celsius.

Otros síntomas incluyen tos seca o frecuente, congestión y escurrimiento nasal, así como dolor de garganta o molestias al deglutir.