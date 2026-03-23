Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, prevalecerá una circulación ciclónica en altura, misma que genera una vaguada desde el noreste hasta el occidente del país, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

El jueves, una línea seca se establecerá sobre el norte de México, propiciando vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, sur y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste), iniciando a partir del miércoles en Baja California (norte), Sonora (centro), Nayarit (norte y sur) y Zacatecas (sur).

El martes y jueves, un canal de baja presión en el sureste del país, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 9 y máxima de 24 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 25 y una mínima de 9 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 26 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.