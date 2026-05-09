Se aproxima nuevo frente frío; pronostica lluvias muy fuertes y onda de calor en 24 estados de México

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    Se aproxima nuevo frente frío; pronostica lluvias muy fuertes y onda de calor en 24 estados de México
    El SMN alertó por lluvias fuertes, tormentas y altas temperaturas en gran parte de México, además de posibles torbellinos en el norte.

El SMN prevé lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras persiste la onda de calor en 24 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que continuará la onda de calor sobre gran parte del territorio nacional con temperaturas elevadas en al menos 24 estados del país.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso debido a la circulación atmosférica que afecta gran parte de la República Mexicana.

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PERSISTIRÁ LA ONDA DE CALOR EN GRAN PARTE DEL PAÍS

El SMN detalló que la onda de calor continuará en regiones de Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Además, informó que este fenómeno comenzará a presentarse en zonas del sureste y este de Sonora, el suroeste de Chihuahua y el sur de Baja California Sur.

En contraste, la onda de calor finalizará en la Ciudad de México.

CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN LLUVIAS Y TORMENTAS

El organismo meteorológico explicó que canales de baja presión ubicados sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México, favorecerán condiciones para chubascos y lluvias fuertes en distintas regiones.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse lluvias puntuales muy fuertes.

Asimismo, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en estados del occidente y sur del país, mientras que la entrada de humedad del mar Caribe provocará precipitaciones ligeras en la península de Yucatán.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

La ciudad de Saltillo registra condiciones de calma este 9 de mayo de 2026, con una atmósfera marcada por la presencia de sol y nubes dispersas durante la jornada. El reporte meteorológico indica que la capital coahuilense alcanzará una temperatura máxima de 29°C, mientras que los vientos, provenientes del noroeste a una velocidad de 12 mph, contribuirán a mantener un ambiente templado durante las horas de mayor insolación.

Hacia el cierre del día, se anticipa un incremento en la nubosidad, transitando a un cielo mayormente cubierto durante la noche. En este periodo, la temperatura mínima descenderá a los 18°C, acompañada de una baja probabilidad de precipitación del 10%. Estas condiciones de humedad, que se sitúan en torno al 45%, prevalecerán hasta la madrugada del domingo sin cambios significativos en el patrón de viento.

NUEVO FRENTE FRÍO SE APROXIMARÁ AL NORTE DEL PAÍS

El Servicio Meteorológico Nacional también informó que mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo sistema frontal que ingresará al norte y noreste de México durante el domingo 10 de mayo.

Según el pronóstico, este frente frío interactuará con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, generando lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, lluvias fuertes en Tamaulipas y chubascos en Coahuila y Nuevo León.

Además, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

PREVÉN POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS

El SMN indicó que también existe probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas debido a la interacción de los sistemas atmosféricos previstos para este domingo.

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Ante estas condiciones, el SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas con riesgo de lluvias intensas, vientos fuertes y posibles afectaciones derivadas de tormentas eléctricas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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