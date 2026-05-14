Se aproxima peligroso asteroide a la Tierra el 18 de mayo... mide 35 metros y podría devastar una ciudad entera

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    Se aproxima peligroso asteroide a la Tierra el 18 de mayo... mide 35 metros y podría devastar una ciudad entera
    El asteroide 2026 JH2, con un tamaño capaz de devastar una ciudad completa, realizará un acercamiento extremadamente cercano a la Tierra este 18 de mayo, despertando interés y preocupación entre científicos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El asteroide 2026 JH2 pasará muy cerca de la Tierra el 18 de mayo. Científicos advierten que un objeto de su tamaño podría destruir una ciudad

La comunidad científica mantiene la mirada puesta en el cielo ante el próximo acercamiento del asteroide 2026 JH2, una roca espacial que realizará un sobrevuelo extremadamente cercano a la Tierra el próximo 18 de mayo.

Aunque los especialistas descartan cualquier posibilidad de impacto inmediato, el evento llamó la atención debido a las dimensiones del objeto y la reducida distancia a la que cruzará respecto al planeta.

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Astrónomos explicaron que el cuerpo celeste mide entre 16 y 35 metros de diámetro, un tamaño comparable al de un edificio pequeño o incluso varias veces la longitud de un autobús de dos pisos.

El fenómeno ha reactivado el debate sobre los sistemas de defensa planetaria y la capacidad real que tiene la humanidad para detectar objetos peligrosos con suficiente tiempo de anticipación.

¿QUÉ TAN CERCA PASARÁ EL ASTEROIDE 2026 JH2?

De acuerdo con cálculos astronómicos, el asteroide realizará su máximo acercamiento durante la noche del lunes 18 de mayo, cuando pasará aproximadamente a 90 mil kilómetros de la Tierra.

En términos espaciales, esa distancia es considerada extremadamente cercana. Para ponerlo en perspectiva, equivale a cerca de una cuarta parte de la separación promedio entre la Tierra y la Luna.

Actualmente, el objeto se localiza en la constelación de la Osa Mayor y viaja a una velocidad superior a los 8 kilómetros por segundo.

Especialistas explicaron que este tipo de acercamientos son relativamente poco comunes y permiten analizar con mayor precisión las características físicas y orbitales de los objetos cercanos al planeta.

“Pasará tan cerca como es posible sin impactar”, señalaron astrónomos citados en reportes internacionales sobre el seguimiento del asteroide.

UN IMPACTO PODRÍA DEVASTAR UNA CIUDAD

Aunque no existe riesgo de colisión en este acercamiento, científicos reconocen que un objeto de este tamaño sí podría causar daños severos en caso de impactar directamente contra una zona habitada.

El investigador Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, explicó que el 2026 JH2 pertenece a la categoría de asteroides capaces de “arrasar una ciudad” si entraran en la atmósfera terrestre bajo ciertas condiciones.

La comparación más inmediata que realizan expertos es con el meteorito de Cheliábinsk, Rusia, ocurrido en 2013. Aquel objeto espacial medía alrededor de 20 metros y explotó en la atmósfera liberando una energía 30 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima.

La onda expansiva destruyó ventanas, dañó miles de edificios y dejó más de mil 500 personas lesionadas principalmente por cristales rotos y escombros.

El caso demostró que incluso cuerpos relativamente pequeños pueden provocar enormes niveles de destrucción cuando ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre.

LA NASA Y LOS PLANES PARA DESVIAR ASTEROIDES

En los últimos años, agencias espaciales comenzaron a desarrollar estrategias para enfrentar posibles amenazas provenientes del espacio.

Uno de los proyectos más importantes fue la misión DART de la NASA, realizada en 2022. La prueba consistió en impactar deliberadamente una nave espacial contra el asteroide Dimorphos para modificar ligeramente su trayectoria.

La misión fue considerada un éxito y representó la primera demostración real de que la humanidad puede alterar el curso de un objeto espacial mediante impacto cinético.

Sin embargo, especialistas admiten que todavía no existen sistemas completamente preparados para responder de inmediato ante una amenaza detectada con poco margen de tiempo.

Entre las propuestas analizadas actualmente para desviar asteroides aparecen:

• Impacto de naves espaciales• Tractores gravitacionales• Haces de iones• Explosiones nucleares controladas

MILES DE ASTEROIDES SIGUEN SIN SER DETECTADOS

A pesar de los avances tecnológicos, científicos de programas de vigilancia espacial reconocen que aún existen miles de objetos cercanos a la Tierra que no han sido identificados.

A inicios de este año, expertos en defensa planetaria advirtieron que todavía faltan por localizar numerosos asteroides medianos capaces de provocar daños regionales severos en caso de colisión.

Las agencias espaciales monitorean constantemente el cielo para detectar cualquier cambio en las trayectorias de cuerpos potencialmente peligrosos.

En el caso específico del 2026 JH2, las simulaciones actuales indican que no existe riesgo de impacto contra la Tierra durante al menos los próximos cien años.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asteroide-bennu-amenaza-la-tierra-cuando-podria-impactar-y-que-consecuencias-devastadoras-tendria-EE14893610

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ASTEROIDE 2026 JH2

• El asteroide fue detectado apenas unos días antes de su acercamiento.

• Viaja a más de 8 kilómetros por segundo respecto a la Tierra.

• Su tamaño máximo estimado es de 35 metros de diámetro.

• Pasará a una distancia menor que muchos satélites artificiales de órbita alta.

• El evento recordó a científicos el impacto atmosférico ocurrido en Cheliábinsk, Rusia, en 2013.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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