Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en dicha región. Por otra parte, la tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán durante este día en el océano Pacífico, desplazándose al suroeste de Baja California Sur; su extensa circulación originará oleaje elevado en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano, así como reforzar la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente del territorio nacional.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 35 sobre el sur de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste mexicano, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país. Asimismo, la nueva onda tropical 36 sobre la península de Yucatán, generará lluvias fuertes en dicha península.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Tamaulipas (oeste), Nuevo León (centro, sur y este), Coahuila (norte y sur) y Sinaloa (centro y sur). El jueves, la onda tropical 35 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, continuará avanzando hacia el oeste, dejando de afectar al territorio nacional.

El viernes, huracán Marie en el océano Pacífico, se desplazará lentamente al suroeste de Baja California Sur, su extensa circulación ocasionará oleaje elevado en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano, además reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente de México. El monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 36 en el sur y occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La circulación anticiclónica en niveles medios comenzará a desplazarse hacia el este, no obstante, sus dorsales mantendrán el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 18 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 31 y una mínima de 19 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 30 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste, sur y este), Colima, Guerrero (centro, oeste y este), Guanajuato (norte y oeste), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (norte, centro y suroeste), Estado de México (norte y noroeste), Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (este) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.