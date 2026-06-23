Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, un canal de baja presión en el norte del territorio nacional, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, la onda tropical 9 , se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México. Se prevé que al final del día dicho sistema continúe avanzando hacia el oeste dejando de afectar al territorio nacional.

Simultáneamente, la onda tropical 10 , será absorbida por una circulación ciclónica ubicada en el sur del país. Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dicha región. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

Por otro lado, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur del país, en interacción con un canal de baja presión en el oriente y centro del territorio nacional, además de inestabilidad atmosférica , originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte de la República Mexicana.

Para el miércoles, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el golfo de México, el oriente y sur del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión en el interior del país , además de inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Una nueva onda tropical 11 se aproximará e ingresará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 30 y una mínima de 20 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 30 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y centro), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (oeste, norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur y oeste), Colima, Michoacán (centro y este), Hidalgo (norte) y Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (excepto sierra, sur y sureste) y Coahuila (noroeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.