Choque múltiple en autopista Guadalajara-Tepic deja nueve fallecidos y 12 lesionados

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México
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    Choque múltiple en autopista Guadalajara-Tepic deja nueve fallecidos y 12 lesionados
    Entre los fallecidos se encuentran dos elementos de la Guardia Nacional. Cortesía

El accidente ocurrió aproximadamente dos kilómetros antes de la caseta de Plan de Barrancas, Municipio de Hostotipaquillo

GUADALAJARA, JAL .-Un choque múltiple ocurrido este domingo sobre la autopista Guadalajara-Tepic, cerca del límite estatal con Nayarit, dejó al menos nueve personas fallecidas y 12 lesionadas, entre ellas dos elementos de la Guardia Nacional.

El accidente ocurrió cerca de las 11:48 horas, aproximadamente dos kilómetros antes de la caseta de Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.

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De acuerdo con información preliminar actualizada de la Guardia Nacional, en el percance estuvieron involucrados siete vehículos: dos tractocamiones, cuatro automóviles compactos y una patrulla de la Guardia Nacional División Carreteras.

CUATRO ADULTOS Y DOS MENORES, ENTRE LAS VÍCTIMAS

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro adultos y tres menores de edad.

Además, 10 civiles resultaron lesionados; cuatro fueron trasladados al Hospital Puerta de Hierro de Tepic, Nayarit, y seis más a distintos hospitales de Guadalajara.

Los dos elementos de la Guardia Nacional lesionados fueron llevados al Hospital Regional de Magdalena para recibir atención médica.

Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió, por lo que corporaciones de emergencia trabajaron en el combate al fuego y en las maniobras para liberar la circulación, mientras las autoridades realizan los peritajes para determinar las causas del accidente.

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