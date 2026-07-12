Sancionan a FMF con 42 mdp por mal manejo de datos en FAN ID

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    Sancionan a FMF con 42 mdp por mal manejo de datos en FAN ID
    De acuerdo con la resolución, la FMF incurrió en dos infracciones al procesar información biométrica de los aficionados. Cuartoscuro

Anticorrupción impuso la multa por incumplimientos a la legislación en materia de protección de datos personales

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por incumplimientos a la legislación en materia de protección de datos personales relacionados con el sistema FAN ID.

De acuerdo con la resolución, la FMF, como responsable del tratamiento de los datos personales recabados mediante esa plataforma, incurrió en dos infracciones al procesar información biométrica de los aficionados.

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La dependencia determinó que la Federación no informó de manera adecuada que las fotografías utilizadas para generar el FAN ID constituyen datos personales sensibles, por lo que omitió señalar esa condición en su aviso de privacidad e impidió que los titulares conocieran el alcance del tratamiento de su información.

ACTUÓ SIN CONSENTIMIENTO

Además, concluyó que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los aficionados para el tratamiento de esos datos sensibles.

Según la autoridad, el organismo únicamente utilizó una casilla de aceptación en su sitio de internet, sin contar con firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autenticación que acreditara de forma indubitable el consentimiento del titular.

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La Secretaría también señaló que la Federación incumplió los principios de responsabilidad y licitud al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales.

Indicó que el monto de la sanción se definió con base en la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, tomando como referencia su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

FMF PUEDE IMPUGNAR

La dependencia precisó que la notificación de la resolución se realizó conforme a los plazos previstos en la ley y recordó que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa establecidos en el marco jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que, en caso de que la resolución sea controvertida, defenderá su legalidad y reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y los derechos de los ciudadanos.

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