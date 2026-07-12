Obras de nuevo tren en Querétaro afectará a clases y vialidades

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    Obras de nuevo tren en Querétaro afectará a clases y vialidades
    Decenas de escuelas y vialidades serán afectadas a partir de este lunes en Querétaro por el inicio de obras del Tren México-Querétaro. Cuartoscuro

La Universidad Autónoma de Querétaro informó que tomará la medida de clases a distancia, por ahora, del 27 al 31 de julio

CDMX.- Decenas de escuelas y vialidades serán afectadas a partir de este lunes en Querétaro por el inicio de obras del Tren México-Querétaro, a la altura del Bulevar Bernardo Quintana, una de las vialidades principales de la capital estatal.

Desde la semana pasada, distintas autoridades de Querétaro informaron sobre este proyecto, y la consecuencia de cerrar carriles del Bulevar en distintas zonas, así como también afectaciones en clases presenciales y en otros rubros en la zona.

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La Secretaría de Educación de Querétaro explicó que las instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas, que estén en un radio de 3 kilómetros de la zona intervenida podrán tener clases virtuales y esquemas de trabajo a distancia del 13 de julio al 31 de agosto.

“La medida busca reducir las afectaciones en los traslados de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias durante la ampliación del puente ferroviario sobre el Blvd. Bernardo Quintana”, precisó la Secretaría estatal.

ESCUELAS AFECTADAS

En la información oficial, se enlistó a por lo menos 38 escuelas, 16 de educación superior y 22 de media superior, que serán afectadas por estas 7 semanas en las que se ampliará el puente ferroviario de 2 a 4 carriles (dos para carga y dos para pasajeros) ubicado a la altura de Álamos.

De entre las instituciones afectadas, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó este domingo que tomará la medida de clases a distancia, por ahora, del 27 al 31 de julio.

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“La Universidad Autónoma de Querétaro informa a su comunidad universitaria que, del 27 al 31 de julio de 2026, las actividades académicas de licenciatura y posgrado de los campus Centro Histórico y Aeropuerto se realizarán en modalidad virtual”, explicó en un comunicado.

“Respecto a las actividades administrativas, cada dependencia universitaria determinará la modalidad de trabajo que resulte más adecuada, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y las necesidades de atención a la comunidad universitaria”.

COSTO DE OBRA AUMENTÓ 24%

El gobierno estatal informó también que el tránsito de vehículos de carga pesada sobre el Bulevar estará restringido de las 5:00 a las 22:00 horas.

Desde abril de 2025, el gobierno federal inició en el municipio de Pedro Escobedo la construcción de los 226 kilómetros de doble vía del tren que conectará a la capital del país con Querétaro.

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Se prevé que la obra, cuyo costo presupuestado inicialmente ya aumentó en 24 por ciento, sea inaugurada en 2027.

Grupo “Reforma” publicó que este tren pasó de tener un presupuesto de 166 mil 974 millones de pesos en 2025, a 206 mil 785 millones en este año.

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