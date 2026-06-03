Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
    Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este martes, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente y sureste de México, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical 4 que se desplazará sobre el sureste del país, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (centro y sur), Oaxaca (norte, centro y sur), Veracruz (centro) y Puebla (centro, este y sur); puntuales muy fuertes en Tabasco (sur); y puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Yucatán (norte); y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además de posible caída de granizo.

Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

https://vanguardia.com.mx/informacion/frentes-frios-en-mexico-cuantos-le-quedan-a-la-temporada-invernal-segun-el-smn-de-conagua-GC18923995

Por su parte, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en Coahuila (oeste y noroeste) y Jalisco (sur); puntuales muy fuertes en Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (noroeste y sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Zacatecas (este y sur) y Chihuahua (este y noreste); y puntuales fuertes en Nayarit (este) y Durango (noreste, este y sur), acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; además se pronostican lluvias aisladas en zonas de Sinaloa.

Un canal de baja presión en el noreste de México y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur) y Estado de México (suroeste); puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro (sur), Tamaulipas (suroeste) y Nuevo León (sur); así como intervalos de chubascos en Hidalgo. Dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Finalmente, continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro), finalizando a partir de hoy en Morelos.

Para este miércoles, prevalecerá un temporal de lluvias de fuertes a puntuales intensas sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México, debido a circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, divergencia, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (suroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro). Se prevé que a partir del jueves, la onda de calor finalice en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 18 y máxima de 27 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 25 y una mínima de 18 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 28 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y noreste), Coahuila (oeste y noroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur), Estado de México (suroeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo y Quintana Roo (norte).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Sonora (este) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y noreste), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; disminuyendo gradualmente en la costa de Sinaloa.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.

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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

DATO CURIOSO

En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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