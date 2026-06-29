Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste de México, así como el ingreso de aire húmedo del océano Pacifico y golfo de México, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 13 que avanzará hacia el oeste frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán Tormenta Negra con lluvias puntuales intensas en Guerrero (este); puntuales muy fuertes en Sinaloa (este y sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste); y puntuales fuertes en Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Nayarit (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (norte) y Chiapas (este); con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del territorio nacional.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando Tormenta Negra con fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.

La onda tropical 12 continuará su desplazamiento hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional durante la mañana de hoy.

A su vez, una línea seca situada en la frontera norte de México, originará vientos fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila.

El martes, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el interior del territorio nacional, el paso de la onda tropical 13 en el sur y occidente del país, una línea seca en la frontera norte de México, además de inestabilidad atmosférica , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país; así como lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua y Durango.

Finalmente, continuará el ambiente vespertino muy caluroso en zonas del noroeste y norte de México.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano.

Una nueva onda tropical 14 se aproximará e ingresará al sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 20 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (este y sur), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Nayarit (norte y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (norte) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas y Campeche; de componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte en Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Tabasco.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y con tolvaneras: Baja California, Chihuahua y Coahuila.

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Campeche; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.