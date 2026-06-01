Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para ese lunes, dará inicio un temporal de lluvias con Tormenta Negra en el sur y sureste de México, además de la península de Yucatán, debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con inestabilidad atmosférica sobre el oriente y sureste del país y con la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur); puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur); y puntuales fuertes en Tabasco, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida .

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, una línea seca sobre el norte del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura , originarán lluvias puntuales fuertes en Nuevo León; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo ; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, además de rachas fuertes a muy fuertes de viento en estados de la Mesa del Norte.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (norte, centro y sur), Colima (este y sur), Michoacán (norte, sur y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y sur), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro y este).

A su vez, un canal de baja presión aunado al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y a inestabilidad atmosférica , generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Nayarit; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además de lluvias aisladas en zonas de Querétaro y Sinaloa.

El miércoles, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste del país; aunado a una línea seca sobre el norte, propiciará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua.

Para el martes, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, divergencia en altura y la llegada de dos ondas tropicales sobre los estados del sur y sureste de México, mantendrán un temporal de lluvias en la mayor parte de la República Mexicana.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (norte, centro y sur), Colima (este y sur), Michoacán (norte, sur y oeste), Guerrero (noroeste, oeste y sur), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro y este). El jueves finalizará en Coahuila.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 28 y una mínima de 18 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 28 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tlaxcala (este y sur), Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro), Jalisco (este, centro y sur), Colima (norte), Michoacán (norte, oeste y centro), Morelos, Estado de México (suroeste), Guerrero (norte y noroeste) y Tabasco (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua y Querétaro.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (suroeste) y Michoacán (centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (norte y sur), Colima, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y este), Tamaulipas, Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y con tolvaneras: Baja California, Chihuahua y Coahuila.

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Campeche; y con posibles tolvaneras en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.