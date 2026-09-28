Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 250 km/h

Para este lunes, se prevé que el centro del huracán Polo toque tierra en la porción central de Baja California Sur, su circulación en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, originará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur); lluvias muy fuertes en Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Durango (noroeste); y lluvias fuertes en Baja California (centro y sur) y Nayarit (sur); así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las mencionadas entidades.

Un Frente Frío y el Huracán Polo categoría 3 se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Simultáneamente, la circulación de la tormenta tropical Rachel propiciará lluvias puntuales intensas en Guerrero (sureste) y Oaxaca (norte, costa y suroeste), además de vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Por otro lado, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del país, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte, centro y este); muy fuertes en Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro y sur); lluvias fuertes en Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur y oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte); así como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

El ciclón tropical del océano Pacífico se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Su circulación generará probabilidad de lluvias intensas a puntuales torrenciales en dichos estados, además de Oaxaca, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Para este martes, el ciclón tropical Polo ingresará durante las primeras horas del martes al centro-sur de Sonora. El miércoles Polo se desplazará sobre Chihuahua, debilitándose gradualmente. En su recorrido, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sonora; intensas en Sinaloa y lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, además de rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California y la costa occidental de Baja california Sur.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste de la República Mexicana, entidades del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

El monzón mexicano, canales de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera , divergencia en altura , además de una nueva onda tropical que se aproximará a las costas de Quintana Roo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas el lunes en Chiapas.

Finalmente, un Frente Frío se aproximará el día miércoles al noroeste de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvia, el martes tendremos una máxima de 30 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa y sureste), Oaxaca (norte, costa y suroeste) y Chiapas (norte, centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Durango (noroeste), Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán (sur y suroeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur y oeste), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (suroeste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (oeste) y Guanajuato (noreste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 170 a 190 km/h con rachas de 220 a 250 km/h: Baja California Sur (centro).

Viento de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Sonora (costa y sur).

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en costas de Baja California y Sinaloa (norte)

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura: costa de Baja California Sur.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: Sonora (costa sur).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Chiapas.

Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura: Baja California sur (centro).

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.