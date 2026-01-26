¿Se te perdió la USB con tu e.firma del SAT?... así puedes recuperar paso a paso tu firma electrónica

/ 26 enero 2026
    ¿Se te perdió la USB con tu e.firma del SAT?... así puedes recuperar paso a paso tu firma electrónica
    Perder la USB con la e.firma del SAT es un problema más común de lo que parece y puede impedir trámites fiscales clave. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Se te perdió la USB con tu e.firma del SAT? Conoce el proceso actualizado para revocar y generar una nueva firma electrónica en 2026.

La e.firma es un mecanismo de identificación digital indispensable para presentar declaraciones, firmar trámites y acceder a servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su elemento más sensible es la llave privada (.key), la cual es única y solo debe estar bajo control del titular.

Cuando se pierde la USB que contiene la e.firma, los archivos no pueden descargarse nuevamente desde el portal del SAT. Esto se debe a que la llave privada no se regenera en línea por razones de seguridad, ya que podría ser utilizada de forma indebida.

TE PUEDE INTERESAR: Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026

Por esta razón, en 2026 el SAT exige un procedimiento presencial que incluye la revocación de la firma anterior y la generación de una nueva e.firma, anulando cualquier riesgo de uso no autorizado.

PASO 1 GENERA UNA CITA PRESENCIAL EN EL SAT

Al no contar con el archivo .key, es obligatorio acudir a una oficina del SAT. La renovación en línea solo es posible cuando se conservan los archivos originales, lo que no aplica en caso de pérdida total de la USB.

Para iniciar el trámite debes ingresar al portal de Citas SAT y seleccionar el servicio e.firma Renovación y Revocación de Personas Físicas. Posteriormente, eliges el módulo más cercano y un horario disponible.

Es recomendable agendar la cita con anticipación, ya que este trámite es frecuente y la disponibilidad puede variar según la ciudad y la temporada fiscal.

PASO 2 REQUISITOS PARA EL DIA DE TU CITA

El día de la cita debes presentarte con documentación en original, ya que no se aceptan copias para este procedimiento. La falta de algún requisito puede impedir que se concluya el trámite.

Los documentos solicitados son

· Identificación oficial vigente

· Nueva memoria USB, preferentemente vacía

· Correo electrónico personal activo

· CURP

Estos requisitos permiten validar plenamente la identidad del contribuyente y asegurar que la nueva e.firma quede vinculada correctamente a su RFC.

PASO 3 PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA OFICINA

Una vez en el módulo, el personal del SAT realiza la revocación de la e.firma anterior, dejándola sin validez legal. Esto garantiza que nadie pueda usar los archivos en caso de que la USB extraviada sea encontrada.

Posteriormente se lleva a cabo la captura de biométricos, que incluye huellas dactilares, fotografía de iris y firma autógrafa, reforzando la autenticación del contribuyente.

Finalmente, se generan los nuevos archivos .cer y .key, que se guardan en tu USB. También deberás crear una nueva contraseña, la cual es indispensable para el uso de la firma y no puede recuperarse si se olvida.

ALTERNATIVA SI SOLO PERDISTE EL ARCHIVO CER

Si aún conservas el archivo .key y recuerdas la contraseña, pero solo extraviaste el certificado público .cer, puedes recuperarlo sin cita presencial.

Este proceso se realiza desde el portal del SAT, en el apartado de Recuperación de Certificados, ingresando tu RFC para descargar el archivo más reciente.

Esta alternativa ahorra tiempo y evita acudir a oficinas, siempre que la llave privada esté segura.

DATOS CURIOSOS Y RECOMENDACIONES

· La llave privada nunca puede descargarse nuevamente

· Olvidar la contraseña obliga a repetir el trámite presencial

· La e.firma es válida para personas físicas y morales

· Es clave para trámites fiscales, legales y bancarios

TE PUEDE INTERESAR: SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales

Como recomendación para 2026, una vez que obtengas tu nueva e.firma, guarda una copia cifrada en la nube o en un respaldo adicional. Esto puede evitarte futuras visitas al SAT y proteger tu identidad digital ante pérdidas físicas.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

