Se viene el primer puente del 2026... ¿Qué día es y cuántos días de descanso son?

El primer puente del 2026 está oficialmente confirmado y marcará el inicio del año con una pausa muy esperada. De acuerdo con el calendario federal, el lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio en todo el país, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Este descanso comenzará el sábado 31 de enero y se extenderá hasta el lunes, beneficiando tanto a trabajadores del sector público como privado. No será necesario utilizar días de vacaciones, ya que se trata de un feriado reconocido por ley.

El motivo de este descanso es la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrida el 5 de febrero de 1917, una de las fechas históricas más relevantes del país y base del marco legal actual.

FERIADOS OFICIALES QUE MARCARÁN EL 2026

Durante 2026, el Gobierno de México estableció siete días de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Estas fechas permiten planear con anticipación viajes, actividades familiares o simplemente periodos de recuperación física y mental.

El calendario incluye el 1 de enero por Año Nuevo, el puente de febrero por el Día de la Constitución, el lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez y el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, que formará un fin de semana largo natural.

Más adelante, el 16 de septiembre se celebrará la Independencia de México a mitad de semana, mientras que en noviembre habrá otro puente el lunes 16 por la Revolución Mexicana. Finalmente, el año cerrará con Navidad el 25 de diciembre, generando el último descanso extendido del 2026.

DESCANSOS ESCOLARES Y BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES

Además de los feriados oficiales, los estudiantes de educación básica contarán con días adicionales de descanso que no aplican para todos los trabajadores. Estas fechas suelen ser aprovechadas para viajes familiares o actividades recreativas.

Entre los descansos escolares destacan el 5 de mayo, Aniversario de la Batalla de Puebla, y el 15 de mayo, Día del Maestro. Ambos días están contemplados dentro del calendario de la SEP.

Uno de los periodos más largos sin clases será el receso de Semana Santa, que abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, convirtiéndose en una de las pausas escolares más extensas del año.

DERECHOS LABORALES EN DÍAS FESTIVOS OBLIGATORIOS

Conocer los derechos laborales en días festivos es fundamental. La Ley Federal del Trabajo establece que, si un trabajador presta servicios en un día de descanso obligatorio, debe recibir su salario normal más el doble de pago adicional, es decir, tres días de salario por uno trabajado.

Este derecho aplica sin importar el tipo de contrato o sector, siempre que se trate de un feriado oficial reconocido por la ley. El pago correcto es una obligación del empleador y no un beneficio opcional.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda que, en caso de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir a la PROFEDET para recibir asesoría legal gratuita y presentar una queja formal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS PUENTES DE 2026

· El primer puente del año llega antes de que termine enero

· Febrero y noviembre concentran los puentes más largos

· El Día del Trabajo en 2026 cae en viernes, creando descanso natural

· Semana Santa será uno de los recesos escolares más extensos