SEP: Así puedes obtener la primera boleta de calificaciones del ciclo 2025-2026 sin salir de casa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas en que se realizará la primera entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026, a través de su calendario oficial. Esta jornada se realizará del día lunes 24 al jueves 27 de noviembre. Ante ello, puede suceder que madres y padres de familia o tutores no puedan acudir a las escuelas para recoger la boleta... Por ello, VANGUARDIA te informa que existe una alternativa para que te prepares con tiempo. Hay que recordar que es sumamente importante que las familias estén al tanto del desempeño escolar de sus hijas e hijos, para reforzar las áreas que así lo necesiten.

ASÍ PUEDES OBTENER LA PRIMERA BOLETA DE CALIFICACIONES SIN SALIR DE CASA Para quienes tienen a sus hijos o hijas en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), hay una forma fácil y rápida en la que pueden tener acceso a las boletas de calificaciones ¡sin salir de casa! Es a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) o las plataformas de control escolar de las autoridades educativas estatales.

Para el proceso de la SIGED, te informamos que necesitarás estos datos específicos: la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela en la que está inscrito. SIGUE ESTOS CINCO SENCILLOS PASOS PARA DECARGAR LA BOLETA DE CALIFICACIONES EN LÍNEA

1. Ingresa a la página oficial de la SIGED: Puedes abrirla directamente en tu navegador o dar clic AQUÍ. 2. Escribe los datos que se te solicitan: Al entrar a la plataforma, se te solicitará inmediatamente la CURP y la CCT. 3. ¡Busca!: Una vez que ingreses los datos, da clic en el botón ‘Buscar’ o ‘Consultar’. 4. Descarga: El sistema de mostrará las boletas de calificaciones disponibles. Selecciona el archivo que deseas y descárgalo en formato PDF. 5. Imprime: Si ocupas la boleta digital, asegúrate de guardarla en una carpeta en tus archivos. Si necesitas la hoja física, puedes imprimirla desde casa o en la papelería más cercana.

Recuerda que la boleta de calificaciones descargada cuenta con validez oficial.

PRIMERA ENTREGA DE CALIFICACIONES DEL CICLO 2025-2026 VIENE CON DOS PUENTES ESCOLARES Debes saber que previo a la entrega de calificaciones, las y los docentes dedican un día entero al registro de ellas en el sistema de la SEP. Por lo que las clases serán canceladas el viernes 14 de noviembre. Además de ello, el lunes 17 de noviembre también está marcado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un asueto oficial, en conmemoración por la Revolución mexicana.

De esta forma, las y los estudiantes gozarán de un descanso que inicia desde el viernes hasta el lunes... Y ¡no solo eso! Tras la primera entrega de calificaciones (del lunes 24 al jueves 27 de noviembre), los docentes tendrán la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE) el 28 de noviembre por ser el último viernes del mes.