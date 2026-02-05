SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria
Las fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el cual fue compartido desde el pasado mes de agosto
Las vacaciones de Semana Santa están más cerca de lo que parece... O al menos así lo hace ver el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que fue compartido desde el pasado mes de agosto.
Mientras se avecina el gran descanso de dos semanas completas, la comunidad estudiantil debe estar atenta a los días de suspensión de clase, pues estos también representan una especie de reposo de las actividades diarias.
En cualquiera de los casos, VANGUARDIA recomienda continuar la lectura de este artículo, donde encontrarás las fechas oficiales de las próximas vacaciones y los días que ya fueron indicados como cancelación de clases.
SEP CONFIRMA FECHAS DE VACACIONES DE SEMANA SANTA EN 2026
De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.
No obstante, hay que prestar atención, ya que previo al descanso, habrá una suspensión de clases que corresponde el viernes 27 de marzo, debido a una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes podrán iniciar sus vacaciones desde esta fecha.
Asimismo, cuando las vacaciones lleguen a su fin, seguirá un fin de semana normal, lo que significa que el regreso a las aulas, oficialmente, sería hasta el lunes 13 de abril.
ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026
Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:
1. Puentes escolares:
* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;
* 1 de mayo: Día del Trabajo;
* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;
* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.
2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.
* 27 de febrero;
* 27 de marzo;
* 29 de mayo;
* 26 de junio.
3. Descarga de calificaciones:
* 13 de marzo;
* 3 julio.
4. Vacaciones:
* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 10 de abril.
Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.
QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.
Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.
Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje, de acuerdo con información de la SEP.