$!SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria

Las vacaciones de Semana Santa están más cerca de lo que parece... O al menos así lo hace ver el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que fue compartido desde el pasado mes de agosto.

Mientras se avecina el gran descanso de dos semanas completas, la comunidad estudiantil debe estar atenta a los días de suspensión de clase, pues estos también representan una especie de reposo de las actividades diarias.

En cualquiera de los casos, VANGUARDIA recomienda continuar la lectura de este artículo, donde encontrarás las fechas oficiales de las próximas vacaciones y los días que ya fueron indicados como cancelación de clases.

SEP CONFIRMA FECHAS DE VACACIONES DE SEMANA SANTA EN 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.

No obstante, hay que prestar atención, ya que previo al descanso, habrá una suspensión de clases que corresponde el viernes 27 de marzo, debido a una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes podrán iniciar sus vacaciones desde esta fecha.

Asimismo, cuando las vacaciones lleguen a su fin, seguirá un fin de semana normal, lo que significa que el regreso a las aulas, oficialmente, sería hasta el lunes 13 de abril.