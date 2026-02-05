Nu abre convocatoria al Programa de Becarios México 2026: requisitos, áreas y fechas clave
Nu lanzó su Programa de Becarios México 2026 para universitarios que buscan iniciar su carrera en el sector financiero; el registro cierra el 13 de febrero
Nu anunció la apertura de su Programa de Becarios Nu México 2026, una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que buscan iniciar su trayectoria profesional dentro del sector financiero. La convocatoria está enfocada en formar nuevos perfiles que se integren a distintas áreas de la compañía a partir de junio de 2026.
A través de un mensaje institucional, Nu señaló:“Vamos a formar la nueva generación de personas que continuarán revolucionando el mercado financiero y liberando a las personas de la complejidad financiera. Descubre nuestro programa de becarios y comienza tu carrera con Nu. ¡Inscríbete! Las postulaciones son hasta el 13 de febrero”.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECARIOS DE NU
Las personas interesadas en postularse deberán cumplir con los siguientes criterios establecidos por Nu:
- Estar cursando una carrera profesional en los últimos semestres en una universidad mexicana, sin restricción de cursos, y contar con aval para realizar prácticas universitarias.
- Tener previsión de graduación entre junio de 2027 y julio de 2028.
- Contar con disponibilidad para realizar prácticas de 30 a 40 horas semanales, equivalentes a jornadas de 6 u 8 horas diarias dentro del horario laboral.
- Estar disponibles para realizar las prácticas entre junio de 2026 y junio de 2027.
- Vivir en la Ciudad de México.
- Tener disponibilidad para trabajar bajo el modelo híbrido de Nu, asistiendo de dos a tres veces por semana a la oficina.
- Contar con nivel de inglés avanzado.
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Nu detalló que el proceso de selección se desarrollará entre enero y mayo de 2026 y estará dividido en varias fases.
Enero y febrero de 2026
- Inscripciones abiertas hasta el 13 de febrero.
Pruebas en línea que serán enviadas a todas las personas que cumplan con los requisitos iniciales, las cuales deberán completarse dentro del plazo indicado.
Marzo de 2026
Dinámica en grupo, concebida como un ejercicio colaborativo que simula el día a día en Nu México.
Entrevista con un líder de Nu México, enfocada en conocer la trayectoria de las personas candidatas y profundizar, de ser necesario, en el área de interés.
Abril de 2026
Entrevista con el equipo de Reclutamiento, que se realizará de manera 100% en línea y abordará temas relacionados con el desarrollo profesional y aspectos técnicos cuando aplique.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA SER BECARIO EN NU
El cierre del proceso de selección y el arranque del programa se llevará a cabo en las siguientes fechas:
- Mayo de 2026: inicio del envío de ofertas a las personas seleccionadas.
- Junio de 2026: fecha oficial de inicio del Programa de Becarios Nu México 2026.
ÁREAS EN LAS QUE PUEDES INSCRIBIRTE COMO BECARIO
Para la edición 2026, el programa contempla distintas áreas de actuación, agrupadas en dos perfiles principales:
- Áreas de Tecnología y Producto
- Business Analytics
- Analytics Engineering
- Product Operations
- Software Engineering
- Áreas Corporativas
- Risk
- LCPP (Legal, Compliance y Public Policy)
- Controllership
- Marketing
- Audit
Nu indicó que, al momento de realizar la postulación, cada persona deberá elegir dos áreas de su interés. En el formulario de inscripción al programa de la fintech se podrá consultar información detallada sobre las funciones y perfiles requeridos en cada área.