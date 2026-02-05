Nu abre convocatoria al Programa de Becarios México 2026: requisitos, áreas y fechas clave

Nu anunció la apertura de su Programa de Becarios Nu México 2026, una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que buscan iniciar su trayectoria profesional dentro del sector financiero. La convocatoria está enfocada en formar nuevos perfiles que se integren a distintas áreas de la compañía a partir de junio de 2026.

A través de un mensaje institucional, Nu señaló:“Vamos a formar la nueva generación de personas que continuarán revolucionando el mercado financiero y liberando a las personas de la complejidad financiera. Descubre nuestro programa de becarios y comienza tu carrera con Nu. ¡Inscríbete! Las postulaciones son hasta el 13 de febrero”.

