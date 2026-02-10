Sarampión cobra su primera muerte en CDMX; suman 28 fallecidos en el país

El sarampión puede generar complicaciones graves , como neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte , sobre todo en menores de edad y personas no vacunadas.

Tan solo en las últimas 72 horas , se detectaron 68 nuevos contagios , una señal clara de que la enfermedad continúa activa en distintas regiones. Este comportamiento preocupa a especialistas debido a la alta capacidad de transmisión del virus, que se propaga principalmente por vía aérea.

La Secretaría de Salud informó que la capital del país registró su primer deceso por sarampión , sumándose a un panorama nacional marcado por el aumento de contagios. En total, 234 casos corresponden a la Ciudad de México , lo que mantiene a las autoridades en vigilancia permanente.

NIÑAS Y NIÑOS, EL GRUPO MÁS VULNERABLE

Las autoridades sanitarias señalaron que el grupo con mayor número de contagios sigue siendo el de niñas y niños menores de cuatro años, quienes concentran 1,327 casos confirmados. La inmadurez de su sistema inmunológico los coloca en mayor riesgo de complicaciones.

El segundo grupo con más contagios corresponde a menores de cinco a nueve años, con 1,088 casos, lo que refuerza la urgencia de fortalecer las campañas de vacunación infantil en escuelas y centros de salud.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a madres, padres y tutores para revisar y completar los esquemas de vacunación, recordando que la inmunización es la herramienta más eficaz para prevenir brotes y evitar más muertes.

ALERTA REGIONAL POR EXPANSIÓN DEL SARAMPIÓN

El repunte no se limita a México. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se notificaron 14,975 casos confirmados de sarampión en 13 países, lo que representa un aumento de 32 veces respecto a 2024.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1,031 casos en siete países, un incremento de 43 veces en comparación con el mismo periodo del año anterior. México reportó 740 casos, posicionándose como el país con mayor número de contagios en la región.

La OPS emitió una alerta epidemiológica, exhortando a los gobiernos a reforzar la vigilancia sanitaria, la detección temprana y las estrategias de vacunación masiva para frenar la propagación del virus.

MEDIDAS SANITARIAS Y RESPUESTA LOCAL

En la capital, la jefa de Gobierno Clara Brugada informó que, al 6 de febrero, se han confirmado 166 casos, de los cuales 86 corresponden a personas adultas, lo que evidencia que el virus también afecta a sectores fuera de la infancia.

En el Estado de México, autoridades implementaron filtros sanitarios en escuelas de educación básica, que incluyen toma de temperatura, observación clínica, aislamiento de casos sospechosos y el uso obligatorio de cubrebocas ante el repunte de contagios.

Especialistas coinciden en que la clave para contener el brote es reforzar la vacunación, promover la detección oportuna y mantener informada a la población para evitar la propagación del sarampión en comunidades vulnerables.

DATOS CURIOSOS

· El sarampión puede contagiar hasta al 90% de las personas no vacunadas expuestas

· Una sola dosis de vacuna reduce drásticamente el riesgo de infección

· México concentra actualmente el mayor número de casos en el Valle de México

· La vacunación masiva ha salvado millones de vidas a nivel mundial