/ 11 febrero 2026
    ¿Dónde me vacuno contra el sarampión en México?... aquí puedes ubicar tu módulo por estado y municipio
    Como parte de la estrategia nacional contra el sarampión, autoridades de salud presentaron la plataforma digital “¿Dónde me vacuno?”, una herramienta que permite ubicar módulos de vacunación en todo México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Gobierno de México lanza la plataforma ¿Dónde me vacuno? para localizar más de 21 mil módulos contra el sarampión en México

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, los titulares del sector salud dieron a conocer las acciones que integran la estrategia nacional de atención al sarampión, entre ellas la creación de un portal web para localizar puntos de vacunación activos en el país.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, explicó que la plataforma ¿Dónde me vacuno? permite consultar la ubicación de más de 21 mil módulos disponibles para aplicar la vacuna contra el sarampión.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión

La intención es facilitar el acceso a la inmunización, reducir barreras de información y reforzar la cobertura, especialmente en regiones donde se han detectado más contagios o esquemas incompletos.

CÓMO FUNCIONA EL BUSCADOR DE MÓDULOS

El portal ofrece filtros prácticos para que la ciudadanía pueda encontrar el punto de vacunación más cercano según sus necesidades. Los usuarios pueden buscar por estado, municipio, grupo de edad y tipo de vacuna, lo que agiliza la localización de servicios disponibles.

Esta herramienta digital está pensada para atender tanto a niñas y niños, como a adolescentes y adultos, de acuerdo con los lineamientos sanitarios vigentes en cada entidad.

Además, la plataforma se actualizará de forma constante con base en los reportes de existencias y capacidad operativa de los principales centros de salud, con el fin de evitar traslados innecesarios o falta de dosis.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES Y COBERTURA NACIONAL

El subsecretario López Elizalde detalló que la información del sitio se alimenta de datos proporcionados por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, las secretarías de salud estatales y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con esta coordinación, el gobierno busca ofrecer una cobertura nacional amplia, garantizando que la población pueda ubicar opciones cercanas sin importar su afiliación médica.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar la transmisión del sarampión, reforzar los esquemas de vacunación completos y promover una cultura de prevención basada en información clara y accesible.

EN POCAS LÍNEAS

· México cuenta actualmente con más de 21 mil módulos de vacunación activos

· La vacuna contra el sarampión es gratuita en el sistema público

· Dos dosis ofrecen una protección superior al 95% contra la enfermedad

TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión

La plataforma ¿Dónde me vacuno? representa un paso importante para acercar la vacunación contra el sarampión a la población mexicana.

Sarampión
Vacunación

México

Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

