SMN alerta por heladas de hasta -10 °C en Chihuahua y Durango; vientos fuertes y chubascos en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que durante este viernes se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de rachas de viento fuerte en entidades del norte y sur del país, así como chubascos en regiones del occidente, sur y sureste. De acuerdo con el organismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias en determinados estados, mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera reducirá la probabilidad de precipitaciones en gran parte de la República Mexicana. El ambiente se mantendrá frío a muy frío al amanecer, principalmente en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con presencia de heladas y bancos de niebla. TE PUEDE INTERESAR: ¡Es hoy, es hoy!... Entra en vigor el Salario Mínimo 2026; nadie ganará menos de 9 mil 582 pesos

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo). PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua y Coahuila. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur y costas de Sinaloa, Jalisco y Colima. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Jalisco y Colima y el golfo de Tehuantepec. El SMN destacó que los vientos fuertes pueden generar caída de árboles y estructuras ligeras, mientras que la niebla densa reduce de manera significativa la visibilidad, por lo que se recomienda precaución en carreteras y zonas urbanas