    SMN alerta por heladas de hasta -10 °C en Chihuahua y Durango; vientos fuertes y chubascos en estos estados
    El SMN prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas del norte, además de rachas de viento fuertes y chubascos en regiones del occidente, sur y sureste VANGUARDIA

El SMN prevé heladas en zonas serranas del norte, además de rachas de viento fuertes y chubascos en regiones del occidente, sur y sureste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que durante este viernes se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de rachas de viento fuerte en entidades del norte y sur del país, así como chubascos en regiones del occidente, sur y sureste.

De acuerdo con el organismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias en determinados estados, mientras que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera reducirá la probabilidad de precipitaciones en gran parte de la República Mexicana.

El ambiente se mantendrá frío a muy frío al amanecer, principalmente en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con presencia de heladas y bancos de niebla.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur y costas de Sinaloa, Jalisco y Colima.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: costas de Jalisco y Colima y el golfo de Tehuantepec.

El SMN destacó que los vientos fuertes pueden generar caída de árboles y estructuras ligeras, mientras que la niebla densa reduce de manera significativa la visibilidad, por lo que se recomienda precaución en carreteras y zonas urbanas

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO, COAHUILA

Tras un cierre de año marcado por temperaturas de congelación y la amenaza de aguanieve, la capital de Coahuila recibe el primer fin de semana de 2026 con un notable ascenso en las temperaturas. Los saltillenses podrán dejar atrás las chamarras térmicas este mediodía, ya que se espera una jornada de condiciones estables y ambiente templado.

La masa de aire polar que mantuvo a la ciudad cerca de los 0°C durante los últimos días del 2025 finalmente se ha retirado, permitiendo que el termómetro recupere terreno. Para este viernes, se pronostica una máxima de 24°C, una cifra que no se veía desde antes del último frente frío.

Aunque el ascenso térmico es evidente, las autoridades locales recuerdan que Saltillo se encuentra en plena temporada invernal. Se recomienda mantener el uso de ropa ligera pero abrigadora hacia la noche, ya que, al ocultarse el sol, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°C para las 21:00 horas.

La Conagua y el SMN mantienen vigilancia sobre las condiciones atmosféricas, dado que el ambiente frío continuará acompañado de heladas en zonas altas del centro y norte del país.

Con este panorama, gran parte del territorio nacional experimentará un contraste térmico entre temperaturas gélidas en zonas serranas del norte y ambiente cálido a muy caluroso en regiones del Pacífico, mientras continúan las lluvias dispersas en entidades del occidente, sur y sureste.

