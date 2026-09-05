SMN alerta por lluvias torrenciales, vientos intensos y temperaturas de hasta 45 °C en México este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para este sábado 5 de septiembre lluvias muy fuertes a intensas en 17 entidades de México, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius en regiones del norte, noroeste y sureste del país. El monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá condiciones para lluvias en el noroeste, mientras que canales de baja presión y circulaciones ciclónicas asociadas con vaguadas en niveles altos de la atmósfera favorecerán precipitaciones en distintas regiones. La onda tropical número 36 también reforzará el potencial de lluvias en el occidente del territorio nacional y continuará desplazándose hacia el oeste, frente a las costas de Colima y Jalisco, alejándose de México.

¿DÓNDE LLOVERÁ MÁS ESTE SÁBADO? El SMN prevé lluvias de 75 a 150 milímetros en zonas de Sinaloa, Veracruz y Oaxaca. Se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y Chiapas. También se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Yucatán. En Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros. Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en el centro del país. El SMN advirtió que las precipitaciones pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: AMBIENTE CÁLIDO Y PROBABILIDAD DE LLUVIAS LIGERAS PREDOMINARÁN De acuerdo con el informe oficial del SMN de la CONAGUA, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 5 de septiembre, una jornada con ambiente templado a cálido y cielos mayormente nublados. El termómetro alcanzará una temperatura máxima prevista de 28 °C a 29 °C durante la tarde, tras haber iniciado con una mínima de 19 °C a 20 °C por la mañana. Asimismo, se contemplan vientos moderados de dirección variable con rachas que oscilarán entre los 12 y 30 km/h en la zona metropolitana. Para la segunda mitad del día, las autoridades meteorológicas advierten un incremento paulatino en la probabilidad de precipitaciones, estimando lluvias ligeras a chubascos aislados hacia la tarde y noche en diversos sectores del municipio. Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del estado recomienda a la población extremar precauciones al conducir debido al piso mojado, evitar acumulación de basura en desagües y mantenerse atentos a las actualizaciones de los avisos oficiales. SMN PRONOSTICA TEMPERATURAS DE HASTA 45 °C Además de las lluvias, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte de México. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca. Las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se esperan en Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Zacatecas, Aguascalientes, Colima y el suroeste del Estado de México se prevén máximas de 30 a 35 °C. La onda de calor continuará en zonas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Durante la mañana, las temperaturas más bajas se registrarán en zonas altas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, donde podrían descender a entre 0 y 5 °C.

¿DÓNDE HABRÁ FUERTES RACHAS DE VIENTO? El SMN pronosticó vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. También se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

HURACÁN MARIE SE ALEJA DE COSTAS MEXICANAS El SMN mantiene bajo vigilancia al huracán Marie, localizado en el océano Pacífico. Aunque el sistema continuará desplazándose hacia el noroeste y alejándose de las costas nacionales, su extensa circulación favorecerá oleaje elevado. Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California. Además, habrá mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El SMN continuará vigilando la evolución del huracán Marie, así como los efectos del monzón mexicano y de la onda tropical número 36 sobre territorio nacional.

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Clima Tormentas

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México

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