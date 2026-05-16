SMN alerta por onda de calor en 24 estados y pronostica lluvias fuertes en varias regiones del país

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    SMN alerta por onda de calor en 24 estados y pronostica lluvias fuertes en varias regiones del país
    El SMN prevé altas temperaturas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en distintas regiones de México este fin de semana. VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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El SMN alertó por onda de calor en 24 estados y pronosticó lluvias fuertes con descargas eléctricas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este viernes prevalecerá la onda de calor en al menos 24 estados de la República Mexicana, mientras que también se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas entidades del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el SMN, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte del territorio nacional.

El SMN detalló que continuará la onda de calor en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, señaló que esta condición climática finalizará en Sonora y Chihuahua, mientras que comenzará en regiones de Veracruz, Campeche y Yucatán.

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PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES EN AL MENOS 10 ESTADOS

El organismo explicó que un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, favorecerá lluvias puntuales fuertes en diversas entidades.

Entre los estados con pronóstico de lluvias fuertes se encuentran Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Chiapas.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Colima y Jalisco, así como lluvias aisladas en zonas de Zacatecas y Coahuila.

El SMN indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

INGRESO DE HUMEDAD PROVOCARÁ MÁS PRECIPITACIONES

La dependencia agregó que la entrada de aire húmedo procedente del mar Caribe y el Golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Tamaulipas, además de chubascos en Veracruz y Quintana Roo.

También se pronosticaron lluvias aisladas en Tabasco, Campeche y Yucatán.

PREVEN RACHAS DE VIENTO Y TOLVANERAS EN MÉXICO

Por otra parte, una línea seca ubicada en el norte del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, originará vientos fuertes a muy fuertes en entidades del noroeste, norte y noreste de México.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en algunas regiones.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS DISPERSAS Y ALTO CONTRASTE TÉRMICO EN SALTILLO, COAHUILA, ESTE SÁBADO

La localidad de Saltillo, Coahuila, enfrenta un escenario climático de fuerte inestabilidad para este sábado 16 de mayo de 2026. Durante el día, se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas dispersas con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 75%, marco en el cual el termómetro registrará una temperatura máxima de 33°C bajo condiciones de viento provenientes del noreste a 10 mph.

Hacia el periodo nocturno, la actividad tormentosa disminuirá significativamente, dando paso a un cielo predominantemente nublado con apenas un 20% de probabilidad de lluvia. En esta fase de la jornada, se anticipa un marcado descenso ambiental, permitiendo que la temperatura mínima se posicione en los 22°C.

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SMN MANTIENE VIGILANCIA SOBRE LA ONDA DE CALOR

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que mantiene monitoreo permanente sobre la onda de calor que afecta a gran parte del país y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones de la Conagua destacan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y caída de granizo.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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