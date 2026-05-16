SMN alerta por onda de calor en 24 estados y pronostica lluvias fuertes en varias regiones del país

Asimismo, señaló que esta condición climática finalizará en Sonora y Chihuahua, mientras que comenzará en regiones de Veracruz, Campeche y Yucatán.

El SMN detalló que continuará la onda de calor en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el SMN , una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este viernes prevalecerá la onda de calor en al menos 24 estados de la República Mexicana, mientras que también se prevén lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas entidades del país.

PRONOSTICAN LLUVIAS FUERTES EN AL MENOS 10 ESTADOS

El organismo explicó que un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, favorecerá lluvias puntuales fuertes en diversas entidades.

Entre los estados con pronóstico de lluvias fuertes se encuentran Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Chiapas.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Colima y Jalisco, así como lluvias aisladas en zonas de Zacatecas y Coahuila.

El SMN indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

INGRESO DE HUMEDAD PROVOCARÁ MÁS PRECIPITACIONES

La dependencia agregó que la entrada de aire húmedo procedente del mar Caribe y el Golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Tamaulipas, además de chubascos en Veracruz y Quintana Roo.

También se pronosticaron lluvias aisladas en Tabasco, Campeche y Yucatán.

PREVEN RACHAS DE VIENTO Y TOLVANERAS EN MÉXICO

Por otra parte, una línea seca ubicada en el norte del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, originará vientos fuertes a muy fuertes en entidades del noroeste, norte y noreste de México.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en algunas regiones.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS DISPERSAS Y ALTO CONTRASTE TÉRMICO EN SALTILLO, COAHUILA, ESTE SÁBADO

La localidad de Saltillo, Coahuila, enfrenta un escenario climático de fuerte inestabilidad para este sábado 16 de mayo de 2026. Durante el día, se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas dispersas con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 75%, marco en el cual el termómetro registrará una temperatura máxima de 33°C bajo condiciones de viento provenientes del noreste a 10 mph.

Hacia el periodo nocturno, la actividad tormentosa disminuirá significativamente, dando paso a un cielo predominantemente nublado con apenas un 20% de probabilidad de lluvia. En esta fase de la jornada, se anticipa un marcado descenso ambiental, permitiendo que la temperatura mínima se posicione en los 22°C.