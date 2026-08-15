SMN emite alerta climatológica: Monzón mexicano provocará lluvias intensas en 14 estados

El monzón mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, generará este sábado 15 de agosto lluvias muy fuertes en el noroeste de México, mientras que la interacción de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios y la onda tropical número 27 favorecerá lluvias puntuales intensas en Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo señaló que las condiciones meteorológicas también mantendrán temperaturas de hasta 45 grados Celsius en regiones del norte del país, por lo que coexistirán lluvias de diversa intensidad con ambiente caluroso a muy caluroso.

MONZÓN MEXICANO MANTENDRÁ LLUVIAS EN EL NOROESTE El SMN explicó que el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. También se prevén intervalos de chubascos en la península de Baja California. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional, debido a que las lluvias pueden incrementar el riesgo de encharcamientos, inundaciones y otros incidentes asociados con precipitaciones intensas.

OAXACA TENDRÁ LLUVIAS PUNTUALES INTENSAS En el sur y sureste del país, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas en altura y una vaguada en niveles medios de la atmósfera interactuarán con la onda tropical número 27, ubicada sobre el sureste mexicano. Estas condiciones provocarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el norte y este de Oaxaca. Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas. La onda tropical número 27 continuará siendo vigilada por el SMN, mientras que una nueva onda tropical, la número 28, se aproximará a la península de Yucatán durante la noche del sábado o la madrugada del domingo, situación que incrementará la probabilidad de lluvias en esa región. PRONOSTICAN TORMENTAS DISPERSAS Y AMBIENTE CÁLIDO PARA HOY EN SALTILLO Para este sábado 15 de agosto de 2026, la ciudad de Saltillo registrará una jornada de ambiente cálido acompañada por la presencia de tormentas eléctricas dispersas. Se pronostica que la temperatura máxima alcanzará los 29°C durante el día, con un índice UV de 10 y vientos procedentes del este a una velocidad de 14 mph, previéndose una probabilidad de lluvia del 85%. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico prevé condiciones de cielo parcialmente nublado sobre la capital coahuilense. Se anticipa un descenso térmico que situará la temperatura mínima en los 19°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones disminuirá notablemente al 15%, favoreciendo un ambiente más estable durante la noche.

¿DÓNDE LLOVERÁ ESTE SÁBADO 15 DE AGOSTO? El pronóstico del SMN contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Oaxaca. Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas. También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Tabasco. Los intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, se pronostican para Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PERSISTIRÁ EL CALOR DE HASTA 45 GRADOS A pesar de las lluvias, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, centro de Baja California Sur, sur y noroeste de Sonora, norte de Sinaloa, este de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. Las temperaturas de 35 a 40 grados se registrarán en regiones de Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes, Guanajuato, suroeste del Estado de México y norte de Querétaro se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados. Además, continúa la onda de calor en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas. VIENTO Y OLEAJE TAMBIÉN REPRESENTAN RIESGOS El pronóstico contempla viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Coahuila, Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. También se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo se prevén rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. En las costas occidentales de Baja California Sur y en litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se registrará mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.

LLUVIAS PODRÍAN GENERAR INUNDACIONES Y CAÍDA DE ÁRBOLES El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. En las zonas donde se presenten precipitaciones intensas, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones, particularmente durante traslados por carretera y en áreas susceptibles a inundaciones o deslaves. Por otra parte, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, sur de Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Oaxaca.