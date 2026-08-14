Noticias para el fin de semana: clima, Pensión Bienestar y Sheinbaum niega investigación contra Andy López

MÉXICO

→ Monzón mexicano e inestabilidad atmosférica azotarán con lluvias torrenciales y vientos de hasta 70 km/h : El SMN y Conagua emitieron una alerta climatológica por lluvias muy fuertes, vientos de hasta 70 km/h y temperaturas de 45 °C debido al monzón mexicano.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Pensión del Bienestar 2026, los requisitos para recibir 6 mil 400 pesos bimestrales si cumples años en agosto o en meses anteriores.

→ Sheinbaum niega investigación de la FGR contra Andy López Beltrán tras revocación de visa de EU : Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación en México contra López Beltrán y dijo que revocar una visa de EU no implica abrir una carpeta.

INTERNACIONAL

→ Sigue En Vivo el Eclipse Total de Sol... aquí puedes Ver el fenómeno astronómico del año : El eclipse total de Sol no será visible desde México, pero podrá seguirse en vivo mediante transmisiones que mostrarán el fenómeno desde diferentes puntos del planeta.

→ Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional : El sismo de magnitud 7.4 en Colombia dejó casi 80 muertos y decenas de edificios colapsados; equipos de emergencia mantienen labores de rescate.

→ Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare : El hombre de 28 años mantuvo su inocencia pese a estar incriminado por numerosas pruebas.

COAHUILA

→ Torreón reúne a especialistas alrededor del futuro de la cirugía robótica en simposium : La agenda combina conferencias, simulación robótica y talleres prácticos de mínima invasión.

→ Saltillo: imputan a Azucena ‘N’ por homicidio de su pareja Johan en colonia Universidad Pueblo; dan prisión preventiva : Los hechos ocurrieron el 8 de agosto durante una reunión en un domicilio de la colonia Universidad Pueblo.

→ ¿Quién es ‘El Güino’ Herrera?, empresario ligado al caso Segalmex y detenido en Torreón : El caso Segalmex vuelve a colocar a La Laguna en el centro de la atención luego de la detención del empresario Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, durante un operativo conjunto realizado el pasado viernes en el norte de Torreón.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia : El estadounidense se alejó del boxeo después de perder su invicto en 2019; no recibió cargos penales por el combate y desde entonces ha enfrentado amenazas y señalamientos.

→ Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo : Los doctores Argelia Dávila y Alejandro Pérez Cervantes publicaron recientemente un artículo que recopila y profundiza en la presencia de la menorá, símbolo judío, en la herrería de la arquitectura menor en el Centro Histórico de la ciudad.

→ ‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México : La película coahuilense tendrá una función especial en la CDMX antes de iniciar su recorrido comercial por más de 200 salas del país.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión Bienestar septiembre 2026: conoce las fechas tentativas para recibir los 6,400 pesos : Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían comenzar a recibir su próximo pago a partir del martes 1 de septiembre de 2026.

→ Lista oficial de útiles escolares de la SEP en secundaria para el ciclo 2026-2027 : A poco menos de un mes del regreso a clases, la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.