Solsticio de invierno: En México, el frío inicia ‘oficialmente’ este día de diciembre 2025

/ 16 diciembre 2025
    Se trata del solsticio de invierno sucederá el próximo domingo 21 de diciembre de 2025. VANGUARDIA

Conoce cuándo será el día más corto del año y la noche más larga, y por qué sucede este fenómeno

Pese a que en México ya se comienzan a registrar temperaturas bajas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el invierno aún no inicia ‘oficialmente’.

La última estación comenzará con un fenómeno natural que es esperado por astrónomos y expertos. Se trata del solsticio de invierno, que sucederá el próximo domingo 21 de diciembre de 2025.

Con esto, la emoción por las fiestas decembrinas se sentirá aún más, ideal para recibir la Navidad y el Año Nuevo.

ESTO ES LO SUCEDERÁ EL 21 DE DICIEMBRE DURANTE EL SOLSTICIO DE INVIERNO

Durante el solsticio de invierno, la inclinación del eje de la Tierra alcanza su punto máximo respecto al Sol. Esto implica que, para México, sucederán dos cosas importantes:

1. El día más corto del año: Esto debido a que habrá menor cantidad de luz solar.

2. La noche más larga: La noche será la más extensa de todo el año.

Científicos han explicado que en el solsticio de invierno, el Sol se encuentra en su posición más al sur en el cielo, justo sobre el Trópico de Capricornio. Por este motivo, los rayos solares llegan de forma más oblicua y durante menos tiempo al norte del ecuador.

Esto se refleja en las bajas temperaturas que caracterizan la temporada.

ASÍ PODRÍA SER EL CLIMA EN MÉXICO DURANTE EL INVIERNO

Pese a que el invierno comienza el 21 de diciembre, la Conagua ha advertido que los efectos climáticos suelen adelantarse en fenómenos como los siguientes:

1. Frentes Fríos: Las masas de aire polar, provenientes del norte, son más recurrentes.

2. Fenómeno de ‘La Niña’: Genera un invierno más seco de lo habitual en el centro y norte del país.

3. Heladas: Algunos estados del norte de México, como Chihuahua y Durango, así como zonas montañosas, experimentarán temperaturas extremadamente frías bajo cero, de forma recurrente.

Asimismo, se ha adelantado que el invierno podría extenderse hasta el 21 de marzo de 2026, fecha en que sucede el equinoccio de primavera, dando paso a la siguiente estación.

