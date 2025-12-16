SEP aclara si habrá clases el 19 de diciembre por las vacaciones de invierno para todo nivel básico

    Desde el inicio de este año escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario, donde se observa que las vacaciones de invierno inician oficialmente el 22 de diciembre. VANGUARDIA

Las vacaciones de invierno inician oficialmente el 22 de diciembre... sin embargo, las familias se cuestionan si habrá clases el viernes 19 de diciembre

Las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se preparan para recibir con los brazos abiertos la primera temporada de vacaciones del ciclo 2025-2026. De esta forma, se espera que se resguarden del invierno y celebren con familias y seres queridos las fiestas decembrinas: Navidad y Año Nuevo.

Desde el inicio de este año escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario, donde se observa que las vacaciones de invierno inician oficialmente el 22 de diciembre.

Sin embargo, algunos padres o madres de familia pueden parecer confundidos ante una duda que ha surgido: ¿Habrá clases el viernes 19 de diciembre?

SEP CONFIRMA QUE SÍ HABRÁ CLASES EL 19 DE DICIEMBRE

En el mismo calendario, la SEP marcó el viernes 19 de diciembre como un día hábil; es decir, que sí habrá clases presenciales, contrario a lo que pueden pensar algunas familias.

Esta confusión puede verse reforzada ya que, previo al inicio de vacaciones, se ‘atraviesa’ un fin de semana, además de la sospecha de que docentes y directivos realicen la última sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) del año.

$!SEP aclara si habrá clases el 19 de diciembre por las vacaciones de invierno para todo nivel básico

Respecto a esto, es importante destacar que en el mes de diciembre NO se realiza el CTE debido al periodo vacacional. Sino que la reunión se llevará a cabo hasta el último viernes de enero.

FECHA DE INICIO Y FIN DE LAS VACACIONES DE INVIERNO

El calendario de la SEP es diferente para estudiantes y para el personal docente y directivo. En este sentido, VANGUARDIA recomienda prestar atención a las siguientes fechas:

1. Estudiantes:

Las vacaciones de invierno para estudiantes inician el 22 de diciembre y terminan hasta el día viernes 9 de enero de 2026. Sin embargo, como se atraviesa un fin de semana, los estudiantes vendrían regresando a las aulas el 12 de enero.

2. Docentes:

Para los docentes, la fecha de inicio de vacaciones es igual: 22 de diciembre. Sin embargo, el personal regresará a las escuelas el día 8 de enero, ya que se realizará un taller intensivo para las y los maestros.

Es necesario tomar en cuenta que algunas regiones de México modificaron el calendario escolar, debido a las bajas temperaturas que se han estado registrando. Por ello, siempre es mejor atender a las indicaciones directas que brinde el plantel educativo que corresponda.

ESTOS SON LOS ESTADOS QUE ADELANTARON LAS VACACIONES DE INVIERNO

Algunas entidades federales tomaron la medida de ajustar los horarios escolares, adelantando o retrasando las horas para resguardar a las y los estudiantes. Mientras que otros estados optaron por adelantar las vacaciones de invierno:

1. Chihuahua: Planteles serranos las iniciarán dos días antes.

2. Coahuila: El descanso comenzará uno o dos días antes según la región.

3. Durango: Planteles de la sierra iniciarán entre el 17 y 18 de diciembre.

4. Nuevo León: No cambia el calendario, pero podrán suspender clases según alertas de Protección Civil.

El seguimiento de los calendarios locales permitirá que cada zona escolar adopte medidas específicas en caso de que surjan nuevas alertas climáticas.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario oficial de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar: Recuerde que estas actividades se realizan el último viernes de cada mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

Mientras que el otro periodo de vacaciones ya confirmado es: Semana Santa del 30 de marzo al 13 de abril.

